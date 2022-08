Bonoldi, Barbagallo e Ferrara. Ecco i candidati di Varese alle Parlamentarie 5 Stelle

Oggi, 15 agosto, è stato reso pubblico il programma M5S “Cuore e Coraggio per l’Italia di Domani” per le elezioni del 25 settembre, su cui il gruppo varesino baserà la sua campagna elettorale (http://www.varese5stelle.net/elezioni2022/mobile/index.html).

Per gli attivisti della provincia Centro-Nord-Laghi, il gruppo di Varese farà da riferimento e offrirà supporto per la logistica e la consegna di materiale elettorale agli attivisti che intendono supportare il Movimento 5 Stelle (tutte e info nel sito).

A Varese città verranno allestiti dei gazebo in centro, nelle date 27/08 – 03/09 – 10/09 – 17/09, e si stanno organizzando eventi a supporto della campagna elettorale.

Per le Parlamentarie del 16 agosto, le autocandidature varesine di attivisti del gruppo Varese Movimento 5 stelle (da cui sono usciti l’attuale consigliere regionale e il deputato dimissionario di Roma), sono Antonio Ferrara per la Camera dei Deputati (già candidato Capolista per il Comune di Varese alle recenti elezioni amministrative), Giansanto Barbagallo per la Camera dei Deputati e Francesca Bonoldi per il Senato della Repubblica.

Infine, per supportare anche gli altri attivisti presenti in provincia di Varese che si sono autocandidati è stata creata una pagina per poter inserire le relative informazioni, solo su loro esplicita richiesta (whatsapp 3755993540).

«L’obiettivo, infatti, – concludono gli attivisti varesotti – è di portare avanti in provincia le idee e il programma elettorale, perché uniti si fa la differenza, da soli non si va da nessuna parte».