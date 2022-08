Bottiglie, lattine e cartacce a terra al parco Diaz di Samarate, il sindaco: “Inciviltà dei soliti ignoti”

Non è il primo caso nel Varesotto e tanti purtroppo ne seguiranno. Ma il sindaco di Samarate Enrico Puricelli questa volta si è sfogato sui canali social, pubblicando una foto del parco Diaz nella quale è ben visibile la sporcizia lasciata sulle panchine e per terra e chiedendo ai suoi concittadini più rispetto per gli spazi pubblici.

«Bottiglie e lattine sono ovunque al parco di via Diaz – si legge nel post -. Insieme a cartacce e mozziconi di sigaretta. Il colpo d’occhio è davvero pessimo. Tutta colpa dell’inciviltà dei soliti ignoti che non fanno un passo per raggiungere il cestino, gettando quel che hanno fra le mani per terra. Per ora mi appello al senso civico, soprattutto dei ragazzi che, per riparare al malcostume, sono pregati di munirsi del necessario per provvedere alla pulizia. Un appello anche ai genitori affinché lì convincano a ripulire prima che partano le sanzioni, visto che il modo di sapere chi sono c’è attraverso il coinvolgimento della polizia locale con gli strumenti in dotazione».