Busto Arsizio, la nuova Uyba si presenta in verde all’abbraccio dei tifosi

Entusiasmo e tanta gente ieri sera – mercoledì 24 agosto – al palasport di viale Gabardi di Busto Arsizio per dare il benvenuto e il primo incoraggiamento alla nuova Uyba Volley: circa 500 tifosi si sono presentati sul campo di gioco in occasione dell’avvio della stagione, caratterizzato per la prima volta da un tocco di verde.

Giocatrici e staff si sono infatti presentate con la maglia d’allenamento scelta per l’annata 2022-23, una tonalità inedita che intende richiamare l’attenzione sulle tematiche ambientali (e la società ha in programma alcune attività a riguardo nel prossimo futuro).

La serata è trascorsa all’insegna della massima disponibilità. Foto, autografi e chiacchiere con i fans sono stati la regola per le giocatrici capitanate da Rossella Olivotto; presenti anche alcuni nuovi acquisti come Giuditta Lualdi, Katerina Zakchaiou, Loveth Omoruyi mentre ci vorrà ancora un po’ di tempo per accogliere Alice Degradi (chiamata in nazionale dopo il forfait di Pietrini), Lena Stigrot, Carli Lloyd e Rosamaria Montibeller. Tutte ovviamente assenti giustificate.

Oggi, giovedì 25, l’avvio della preparazione vera e propria con il primo allenamento tecnico a partire dalle ore 16 agli ordini di coach Marco Musso. La giornata tipo delle farfalle, anche per la prossima settimana, prevede una doppia seduta quotidiana con i pesi al mattino e con la palla al pomeriggio. La società nel frattempo ha stilato il calendario delle amichevoli che, per altro, cominceranno tra oltre un mese anche perché la Serie A1 scatterà il 22-23 ottobre.

La Uyba esordirà nel consueto torneo di Chiavenna l’1-2 ottobre con Scandicci, Novara e Monza per poi spostarsi a Viadana (8-9 ottobre con Vallefoglia, Cuneo e Casalmaggiore) e a Firenze (15-16 con Vallefoglia, Firenze e di nuovo Scandicci). L’ultimo test prima del campionato sarà anche l’unico casalingo, ovvero il “Mimmo Fusco” che si disputerà alla E-Work Arena il 19 e 20 ottobre contro Monza, Bergamo e Vicenza.