Cade da cavallo, si alza l’elisoccorso: ricoverata una 23enne dopo l’incidente nei boschi tra Somma e Casorate

La richiesta di soccorso è scattata di prima mattina per una ragazza di 23 anni caduta da cavallo. È successo nei boschi tra Somma Lombardo e Casorate Sempione in via Valle. La caduta, parsa in un primo momento molto grave, ha fatto allertare al 112 un’ambulanza della croce rossa di Gallarate e l’elisoccorso di Como. La giovane, infine, è stata soccorsa in ambulanza in codice giallo e trasportata all’ospedale di Gallarate.