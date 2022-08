Cade nel bosco, vigili del fuoco e soccorso alpino impegnati sopra Saltrio

Vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino sono impegnati per il recupero di un 76enne rimasto ferito in una caduta nei boschi sopra Saltrio.

L’allarme è scattato appena prima di mezzogiorno di domenica 14 agosto: la chiamata veniva dal bosco a Nord dell’abitato, nella zona di fitto bosco sotto le cave di pietra e la cava dismessa La Brusata. (La foto è d’archivio)

Sul posto stanno intervenendo un’ambulanza della Croce Rossa di Uggiate Trevano, una squadra specializzata SAF dei vigili del fuoco di Varese e una squadra del soccorso alpino. La persona è stata raggiunta intorno alle 12.40: pur ferito, l’anziano non sarebbe comunque in pericolo di vita, ma in ogni caso deve essere recuperato da terreno impervio.

Articolo aggiornato alle ore 12.50 di domenica 14 agosto 2022