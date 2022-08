In calo i contagi per Covid: tutta la provincia di Varese vicino alla soglia minima di attenzione

Nuova consistente diminuzione dei contagi nella settimana tra il 5 e l’11 agosto. Sono stati 3381 i nuovi positivi in provincia di Varese mentre erano stati 4805 nei sette giorni precedenti. Il report di Ats Insubria evidenzia la riduzione diffusa in tutte le fasce di età: sono stati 197 i contagi tra i bambini, 81 tra gli adolescenti, 185 tra i giovani 18-24 anni mentre sono stati 1024 tra i 25 e i 49 anni, 881 tra i 50 e i 64 anni, 458 tra i 65 e i 74 anni e 555 tra gli over 75enni.

L’indice di RDT si mantiene saldamente sotto la soglia di guardia di 1.

In Lombardia il numero dei casi positivi è stato pari a 27.917, in calo del 32% circa rispetto alla settimana precedente (41.364) e del 52% circa rispetto a due settimane fa (58.868). Mantova registra il valore più elevato circa 409 casi ogni 100.000 abitanti, segue Cremona con 392.

Negli ospedali del Varesotto l’occupazione dei posti letto rimane contenuta come ormai si registra dall’inverno scorso in occasione del più grave picco epidemico di quest’anno. DISTRETTI ASST SETTE LAGHI La situazione dei distretti dell’Asst Sette Laghi si avvicina alla soglia di guardia di 250 casi ogni 100.000 abitanti con Luino dove è ormai al di sotto da inizio agosto.

DISTRETTI ASST VALLE OLONA

Casi di poco al di sopra della linea di attenzione anche nei Distretti dell’Asst Valle Olona dove si evidenzia il solo territorio di Somma Lombardo un po’ al di sopra della media che, comunque, rimane bassa.

CONTAGI PER FASCE DI ETA’

Prosegue il calo dei contagi in tutte le fasce di età, come detto in apertura, con una riduzione evidente tra i bambini.