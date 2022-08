Cambia la viabilità intorno ai licei di Gallarate

Due vie a senso unico, per mettere ordine intorno ai licei di Gallarate. Era un provvedimento allo studio, che è stato concretizzato ora, a un mese dall’avvio delle lezioni in viale dei Tigli.

La strada principale, il viale alberato che dà il nome ai licei, non subirà modifiche. L’ordinanza dirigenziale che ha introdotto le modifiche prevede infatti che cambino le regole del traffico sulle perpendicoli, la via Sottocosta di Crenna e la via Carminati, che diventano a senso unico, per renderle più scorrevoli ed evitare conflitti di traffico nei momenti di punta, prima delle 8 del mattino e intorno alle 13.

«Da domani mattina inizieranno le operazioni per la segnaletica» spiega il sindaco Andrea Cassani.

Nello specifico via Sottocosta di Crenna verrà riservata al traffico in direzione Cascinetta-Cajello, nel tratto compreso tra viale dei Tigli e via Confalonieri. E allo stesso modo in via Carminati si potrà andare dai licei verso Crenna, con trasformazione a senso unico del tratto compreso tra viale dei Tigli e via Valle Nuova che a oggi è a doppio senso.

In sostanza: entrambe le vie diventeranno in uscita dal viale dei Tigli, mentre “in entrata” nella zona dei licei rimarranno il viale, la via per Belfiore e la via Nascimbene, la salita per la piazza di Crenna.