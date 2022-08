“Camminiamo vicini – Insieme è più bello” lungo la Via Francisca del Lucomagno

La Via Francisca del Lucomagno, come l’anno scorso, aderisce all’iniziativa “Ora viene il bello” lanciata dell’Ufficio Nazionale per il Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana.

In collaborazione con la Comunità Pastorale “Santi Gottardo e Giovanni Paolo II” di Varese, sabato 3 settembre 2022, pomeriggio, si svolgerà l’evento “Hope & Walk” – “Camminiamo vicini – Insieme è più bello”

Quest’anno, nell’ambito della grande consultazione “dal basso” di tutta la Chiesa che aprirà il processo sinodale voluto da papa Francesco, il desiderio è quello di proporre, a tutti coloro che parteciperanno al cammino di ascesa verso il Sacro Monte di Varese, alcune riflessioni e testimonianze su uno dei temi basilari del Sinodo: cosa significa che nella Chiesa e nella Società camminiamo insieme sulla stessa strada.

Questo camminare insieme come si realizza? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro ‘camminare insieme’? Domande importanti poiché la pandemia, che tutti abbiamo vissuto in questi anni, non ha fatto che accelerare un processo di disgregazione, di disaffezione, di sfilacciamento dei legami.

Per coloro che intendono partecipare a questa camminata verso il Sacro Monte di Varese, il ritrovo è previsto per le ore 14.30 presso il piazzale della Chiesa Santa Maria degli Angeli, in via San Gottardo 37, alla Rasa di Varese. La chiusura dell’evento è prevista per massimo le ore 18.00. E’ possibile parcheggiare le autovetture all’ingresso o in alcuni parcheggi del paese di Rasa.

I partecipanti percorreranno le vie: San Gottardo, Strada Provinciale 62, Via Salve Regina, Via Conventino e Viale delle Cappelle fino al borgo di Santa Maria del Monte. Non sono previste iscrizioni per partecipare all’evento. Il percorso è facile, su asfalto, su sterrata e su acciottolato. E’ indispensabile indossare scarpe adatte.

In caso di pioggia l’evento sarà posticipato a sabato 10 settembre p.v., stesso programma ed itinerario. A tutti i partecipanti sarà dato un piccolo omaggio che riporta il segnavia della Via Francisca con inciso lo slogan di quest’anno. E, a conclusione del cammino, tutti potranno ricevere un oggetto che in modo significativo ricorderà quanto vissuto insieme.

Per ulteriori info o approfondimenti consultare la locandina che trovate cliccando qui, oppure contattate il 338 2159610 o scrivete una mail a ferrucciomaruca@gmail.com

Per recuperare le macchine lasciate in località Rasa, dal Sacro Monte è possibile scendere con pullman della linea urbana – linea C – da piazzale Pogliaghi fino alla fermata Virgilio 79 (Pitagora) e prendere, alla fermata di fronte, Virgilio 78 (Archimede), la linea Castano – N13, il pullman delle ore 18.22 o 18.52 per la Rasa di Varese.