Il campionato della Pro Patria inizia allo “Speroni” contro l’Arzignano

Sarà l’Arzignano Valchiampo la prima avversaria della Pro Patria per il campionato di Serie C 2022-2023. La giornata d’esordio della stagione si terrà il prossimo 4 settembre e vedrà quindi i tigrotti impegnati allo “Speroni”.

Alla seconda subito una trasferta insidiosa a Salò contro la Feralpi, poi subito il turno infrasettimanale il 14 settembre contro il Mantova a Busto. Il derby contro il Novara è in programma alla giornata numero 13 (andata il 13 novembre al “Piola”, ritorno a Busto Arsizio il 15 marzo). Per la categoria “sfide sentite”, da segnalare anche il doppio impegno contro il Lecco alla 17esima e terzultima giornata (andata in casa il 4 novembre, ritorno sotto il Resegone l’8 aprile).

L’ultima di campionato vedrà i tigrotti impegnati in casa del Sangiuliano il 23 aprile.

Il campionato non avrà lunghe soste e anche per le feste natalizie si giocherà il 23 dicembre (prima di ritorno ad Arzignano) per poi riprendere l’8 gennaio in casa contro la FeralpiSalò.