Al 16 agosto le parlamentarie del Movimento 5 Stelle, candidati anche dal Varesotto

“Scalda” i motori il sistema delle parlamentarie, le primarie del Movimento 5 Stelle per Camera e Senato: si voterà il 16 agosto, martedì prossimo, e ci saranno anche alcuni candidati del Varesotto.

Dei nomi delle parlamentarie si parla da giorni, si cercava di scoprire il destino dei “big” come Chiara Appendino, Alessandro Di Battista, Rocco Casalino e così via. Come nel caso degli altri partiti, la crisi di governo e le elezioni anticipate hanno colto un po’ d’improvviso la macchina della politica: il Movimento 5 Stelle ha confermato il sistema di elezioni primarie, nonostante i tempi ristrettissimi: passaggio forse obbligato, per rilanciare uno dei pilastri del Movimento, la democrazia diretta.

Dei big ormai si sa chi ci sarà e non ci sarà. Ma sul territorio, chi si farà avanti con il vessillo giallo-nero delle cinque stelle?

«Stiamo raccogliendo tutti i nominativi, con l’invio dei curriculum e tutta la documentazione necessaria» spiega Roberto Cenci, consigliere regionale M5S, oggi sostanzialmente unico portavoce in provincia di Varese, dopo l’addio di Niccolò Invidia, deputato uscente. «Roma valuta poi la regolarità della documentazione e anche il comportamento tenuto nei confronti del Movimento».

Ci saranno anche nomi dal Varesotto, nelle liste delle parlamentarie? «Si sono candidate diverse persone, sia per la Camera che per il Senato» spiega Roberto Cenci, ben attento a non lasciarsi sfuggire nomi («non sarebbe giusto citare quelli che ci sono oggi, perché magari ne arriveranno altri»).

Roberto Cenci è consigliere regionale in carica e dunque “fuori dai giochi”

«Sono tutte persone che conosco, belle persone, di cui ho stima» continua Cenci. «Io supporterò tutti in questa fase. Sono persone con cui ho lavorato e che sono stati anche consiglieri comunali». E questa è una notizia, visto che non sono numerosi – tutto sommato – i consiglieri eletti nelle file del Movimento a livello locale.

«Non è la sfida facile, non è come cinque anni fa, quando avevamo il vento in poppa» riconosce Cenci. Intanto il Movimento riparte dai suoi fondamenti – democrazia diretta, ambientalismo, innovazione – e una collocazione politica a coprire lo spettro più a sinistra.

Chi saranno i candidati del Movimento 5 Stelle in provincia di Varese?

Per sapere tutti i nomi di certo si dovrà attendere il 16 agosto, quando compariranno sulla piattaforma e verranno votati dagli iscritti del Movimento. Da lì nel giro di poco si dovrebbero avere i nomi, in tempo per la presentazione ufficiale delle liste (21-22 agosto, un mese prima del voto).

Certo si possono fare supposizioni. Un nome sembra certo: quello di Luigi Genoni, ex consigliere bustocco, visto che stanno già girando le grafiche a sostegno della sua candidatura.