“Cani da favola”, alla Ubik in anteprima il calendario 2023 per il Canile di Varese

La vendita del calendario – che potrà essere acquistato il 3 settembre – sosterrà le spese necessarie per il mantenimento, le cure e il percorso riabilitativo comportamentale degli ospiti del canile

“C’era una volta… un cane da favola” è il tema della nuova edizione del Calendario 2023 della Lega per la protezione del cane – Canile di Varese, che sarà presentato in anteprima sabato 3 settembre alle 11 alla libreria Ubik di Varese, in piazza del Garibaldino.

«Ogni cane abbandonato in canile ha una storia da raccontarci – spiegano i responsabili del canile – e grazie alle fotografie di Chiara Bracale, di Dog Photo Varese, e i testi di Alice Belluzzi, responsabile del canile e ideatrice del progetto, possiamo restituire loro dignità e valore con la speranza di poter scrivere un lieto fine entro il 2023. Il calendario Canile di Varese del 2023 prende ispirazione da Deville, uno dei tanti cani da favola ospiti della nostra struttura».

Perché proprio lui? «Perché Deville è il principe di “la Bella e la Bestia”, un cuore tenero, generoso e troppo spesso incompreso, che se ne sta nascosto sotto ad un aspetto che al primo impatto può spaventare molti. Ma mai fermarsi alle apparenze, anche il cane più nero e tenebroso ha le sue vulnerabilità, il suo lato tenero e i suoi bisogni di sicurezza; spesso le esternazioni di rabbia sono un altro modo per dire che vorrebbe scrivere un altro finale alla sua storia. “Conosco uomini che sono più mostri di voi – disse Belle – e quanto a me, mi piacete più voi con questa vostra figura di tanti altri che, sotto l’aspetto d’uomo, nascondono un cuore falso, corrotto e ingrato”. Ci auguriamo di trovare tanti eroi delle favole dei nostri cani che ci aiutino a scrivere il finale “e vissero felici e contenti”».

Le donazioni raccolte con la vendita del calendario – che potrà essere acquistato il 3 settembre in anteprima – serviranno a coprire le spese necessarie per il mantenimento, le cure sanitarie e il percorso riabilitativo comportamentale degli ospiti del canile (che potete ammirare qui).

I ritratti dei cani protagonisti del Calendario resteranno esposti presso la libreria.

Prenotazione posto scrivendo a varese@ubiklibri.it oppure telefonando al numero: 0332/1690245

