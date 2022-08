Cantinetta per vino a incasso colonna, risparmiare spazio senza perdere in stile

La cantinetta vino incasso colonna è un elettrodomestico, nonché elemento d’arredo molto ambito e desiderato per conservare alle giuste condizioni di conservazione il vino.

La cantinetta vino incasso colonna è una scelta di comodità e stile fatta da molte persone all’interno dell’ambiente domestico.

La cantinetta a incasso in genere può essere di legno o caratterizzata da scaffali sagomati che riportano la forma tipica delle bottiglie di vino, dove conservare i vini preferiti. Questo mobile, tuttavia, deve essere collocato e posizionato in una zona della casa in cui vi sia una temperatura temperata, abbastanza accogliente affinché il vino non rischi di rovinarsi.

Cantinetta per vino a incasso: tipologie e tecnologia

La cantinetta per il vino a incasso refrigerata può risultare la soluzione ideale per conservare i vini come se fossero dentro una cantina vera e propria. Si tratta di un elettrodomestico simile ad un frigorifero, progettato per conservare le bottiglie di vino alla temperatura ottimale.

Esistono diverse tipologie di cantinette vino, classificate per tecnologie differenti tra loro, in grado di svolgere funzioni distinte:

cantinetta vino climatizzata . Solitamente, viene acquistata da chi vuole uno strumento che possa invecchiare le bottiglie e non soltanto conservarle per un breve periodo. La particolarità di queste cantinette è possedere un sistema di areazione interno che consente di mantenere la temperatura costante;

. È più adatta alla conservazione rispetto all’invecchiamento dei vini, in quanto dotato di zone a temperatura differenziata, che permettono di mantenere i vini sempre alla temperatura ideale per il servizio; cantinetta vino combinata. Questo modello è dotato di due vani separati, che permettono di conservare i vini alla giusta temperatura per la degustazione e farli invecchiare in un ambiente adatto a questo scopo.

Cantinetta vino a incasso: il modello Signature Kitchen Suite

Signature Kitchen Suite è marchio di elettrodomestici built-in di alta gamma parte del gruppo LG, il cui primo showroom europeo, nel centro di Milano, ha aperto i battenti da poco più di un anno.

Filosofia del brand è il “True to Food”, che mette al centro la passione per il cibo e la riscoperta del suo valore in virtù della sua origine, delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e del loro potenziale in ambito culinario. Quest’attitudine si declina in ogni prodotto realizzato da Signature Kitchen Suite: dalla gamma refrigerazione a quelle dedicata alla cottura.

Vino cantina da incasso 18”

Zone climatiche separate.

La cantinetta per vino a incasso dispone di 3 zone (modello 61cm) e 2 zone (modello 46cm), regolabili per temperatura e umidità. Ogni zona è dotata di un evaporatore dedicato e di barriere divisorie che garantiscono una perfetta circolazione del freddo all’interno dell’apparecchio e di ogni zona, e permettono così di mantenere le diverse impostazioni per conservare contemporaneamente in maniera ottimale vini diversi: ad esempio Champagne non vintage e vini spumanti (6°-10°C), vini bianchi dolci (6°-8°C), vini bianchi corposi o rossi leggeri (10°-13°C), rossi invecchiati 13°-18°C), porto vintage (18°-20°C).

Ripiani in legno di faggio naturale e profili in metallo.

I vino cantina contengono 10 ripiani per la conservazione del vino, in dotazione hanno 2 (modello 61cm) e 1 (modello 45cm) supporto per l’esposizione o la conservazione inclinata. Sono realizzati in legno di faggio naturale, che aiuta ad eliminare ogni eventuale odore o sostanza che possa alterare la conservazione del vino. I ripiani hanno profili in metallo e scorrono in maniera fluida su guide telescopiche, per limitare al massimo le sollecitazioni alle bottiglie riposte su di essi. Tutti i profili interni sono di colore grigio antracite.

Smart Knock Door Technology.

Le porte sono dotate di Smart Knock: bussando due volte sul vetro, si attiva automaticamente l’illuminazione all’interno dell’apparecchio, andando a rendere visibili le etichette delle bottiglie. Senza aprire la porta, e quindi senza compromettere la conservazione dei vini e l’efficienza energetica, è possibile scegliere a priori quale vino è il più adatto per l’occasione del momento.

Illuminazione regolabile e con modalità presentazione

È possibile attivare la modalità Light di presentazione, che lascia l’illuminazione sempre attiva anche a porta chiusa. L’illuminazione dei nostri vino cantina può poi essere regolata, per ogni singola zona, a diversi livelli: leggero, medio, alto, a seconda delle necessità anche tramite l’app Signature Kitchen Suite.

Regolabile e notifica push in caso di apertura.

È possibile attivare la modalità Light di presentazione, che lascia l’illuminazione sempre attiva anche a porta chiusa. L’illuminazione dei nostri vino cantina può poi essere regolata, per ogni singola zona, a diversi livelli. Inoltre, tramite l’App Signature Kitchen Suite, è possibile impostare un sistema di notifica che avvisa quando il vino cantina viene aperto. In caso di conservazione di bottiglie di pregio, il sistema può essere utilizzato anche come dispositivo di sicurezza.

Combinazioni Built-in con cabinet.

Frigoriferi, congelatori e vino cantina vengono combinati in soluzioni personalizzate e professionali, per essere installate a parete all’interno di un cabinet realizzato ad hoc. Le combinazioni built-in permettono di creare infiniti accostamenti, sia in termini di design che in termini di prestazioni, per soddisfare ogni tipo di necessità e per trasformare la cucina in un manifesto di armonie di bellezza per chi la vive.