Il capogruppo degli Alpini di Varese:”La nostra festa un momento per vivere la montagna”

Scrive con il cappello da alpino in testa il capogruppo degli Alpini di Varese Antonio Verdelli. Nessuna conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 della festa più attesa dai varesini, ma una bella lettera per raccontare quella che sarà l’edizione 2022 della manifestazione che si tiene all’Hotel Campo dei Fiori.

«Sto scrivendo con il Cappello Alpino in testa – scrive Verdelli – , perché non sia mai che si pensi che il nostro meraviglioso, oltre che glorioso, copricapo non sia parte attiva nel momento in cui ci troviamo a parlare di una tradizione varesina come la Festa della Montagna. Abbiamo atteso tre anni per ritornare, con la totale presenza, alla nostra amata vetta cittadina e speriamo di essere all’altezza, di non deludervi, di ripresentarvi in tutto lo splendore il territorio che tanto è amato dai Varesini, soprattutto quando si presenta sotto la veste ordinata e pulita, così come crediamo di averlo sistemato anche quest’anno.

Ci prepariamo ad una edizione che vedrà la cima del Campo dei Fiori, raggiungibile quasi esclusivamente con i mezzi pubblici, scommessa che speriamo sia vincente perché la Festa sia “della” ma anche “per” la Montagna. Il servizio pubblico prevede navette che partiranno dal piazzale dello Stadio/Palazzetto dalle 10 alle 22,30 per la salita con l’ultima discesa alle ore 24,00. La strada al bivio S. Monte/Campo dei Fiori verrà chiusa alle 09,30, con accesso consentito alle motociclette, residenti e disabili accodandosi alle navette». Lo stand gastronomico è aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 23.

«Ora è giusto parlare di cosa offriremo in questa edizione – continua Verdelli – e sicuramente vi presentiamo sua maestà la polenta che da sempre è il fulcro della Festa della Montagna, contornata da piatti succulenti, preparati da volontari adibiti a cuochi, mescitori, baristi, con età differenti ma con obiettivi identici che portano nel nostro futuro belle opportunità benefiche. Non vogliamo che la festa sia un momento “mordi e fuggi”, così abbiamo riproposto in collaborazione con diverse associazioni culturali, le visite a: Grotta Marelli, Liberty, territorio circostante e nuove opportunità offerte dal nostro Sacro Monte di Varese e il Torneo di Burraco; il tutto coronato da spettacoli musico-teatrali. La tradizione ci impone di riportare in auge la MotoAdunata, ferma da due anni, che raggiunge la 18^ edizione e che tanto piace ai motociclisti che partecipano sia con mezzi d’epoca che con quelli più attuali, e di rinnovare la 7^ Cronoscalata Tre Croci, che non ha visto uno stop forzato nemmeno negli anni della pandemia. Top della scelta Green, sull’accessibilità è la partnership con il CAI Varese, che ha accettato e trasformato in fattibile il Pedibus per raggiungere la Festa, camminando attraverso il sentiero delle Pizzelle, accompagnando in più giornate i turisti prenotati in salita e discesa, oltre ad aver organizzato il “Giro dei quattro punti panoramici del campo dei fiori”, da effettuare, sempre su prenotazione, il venerdì in tarda mattinata».

«La Festa della Montagna quest’anno avrà lo scopo di raccogliere fondi per concludere i festeggiamenti del 90° di fondazione del Gruppo Alpini Varese; l’obiettivo è quello di realizzare l’ampliamento della degenza ordinaria e dell’area trapiantologica del Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Circolo di Varese. A tal proposito sarà possibile lasciare alle casse il proprio contributo per lo scopo, oppure indichiamo gli estremi per chi volesse donare tramite bonifico bancario: “AIUTATECI AD AIUTARE” Banca Popolare di Sondrio IBAN IT81T 05696 10800 000021352 X72» .

Dettagli o informazioni sono disponibili tramite info@gruppoalpinivarese.it , sul sito www.festadellamontagna.it o al numero telefonico fisso 0332 1312890.

QUI LA LOCANDINA CON IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA DELLA MONTAGNA