Carne avariata , rifiuti e degrado: la Questura dispone la chiusura di una macelleria a Varese

Intervento della Polizia di Stato in viale dei Mille, a Biumo Inferiore a Varese, che, dopo un controllo, ha disposto la chiusura di una macelleria.

L’intervento, disposto con apposita ordinanza dal Vicario del Questore, Carlo Mazza, ha visto la partecipazione degli agenti della polizia locale e i tecnici di Ats Insubria.



Le verifiche hanno permesso di verificare che l’esercizio non era in possesso delle dovute autorizzazioni sindacali . Soprattutto, gli agenti hanno verificato una situazione di generale degrado dell’ambiente, caratterizzata dalla presenza di bombole di GPL non correttamente conservate, rifiuti all’interno delle celle frigorifere, ma soprattutto la cattiva conservazione di una grossa quantità di carne (oltre 100 kg) di cui è stata disposta la distruzione immediata. L’esercizio è stato chiuso con provvedimento del Vicario del Questore ed il titolare sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni accertate di carattere penale. Nei confronti dello stesso sono state, altresì, elevate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro.

Nelle prossime settimane sono annunciati ulteriori operazioni di controllo indirizzati soprattutto verso i locali etnici del centro cittadino, spesso al centro di problematiche di ordine e sicurezza pubblica in ragione della presenza di assembramenti di persone fino a tarda notte.