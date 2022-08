Caronnese beffata dall’Alcione nell’ultima amichevole precampionato

Occhio Varese, che l’Alcione non scherza. La squadra milanese, prima avversaria dei biancorossi in campionato, ha fatto uno sgambetto notevole alla Caronnese (che partecipa allo stesso girone B del campionato di Serie D) nell’amichevole disputata ieri – sabato 20 agosto – sul campo dei rossoblu.

2-1 il risultato finale a favore dell’Alcione, punteggio-beffa anche perché è stato definito da un’autorete di Cattaneo all’ultimo minuto della ripresa, e perché la partita ha portato in dote due infortuni tra le fila della squadra di mister Simone Moretti. Tunesi e Scaglione sono infatti usciti doloranti dal campo e le loro condizioni andranno valutate nei prossimi giorni.

In campo la Caronnese ha schierato il 4-3-1-2 con Duguet a fare da rifinito alle spalle di Austoni e Gaeta. Una combinazione che ha portato presto i suoi frutti: all’8′ lancio di Duguet per Austoni e fallo da rigore commesso da Petito che ha portato al gol, dal dischetto, siglato da Gaeta. La replica veemente dell’Alcione è stata controllata dalla difesa rossoblu ma sul finire del primo tempo il punteggio è tornato in parità con un altro penalty: fallo di Dragone su Morselli e trasformazione dagli 11 metri di Manuzzi nonostante l’intuizione e il tocco del portiere Paloschi.

Nella ripresa la Caronnese ha inserito Tunesi dietro alle punte ma come detto, dopo pochi minuti, un infortunio ha tolto di mezzo il giocatore di Moretti. La Caronnese ci ha riprovato con Sardo e Gaeta ma è poi stata trafitta dall’autogol di Cattaneo, subentrato da poco al posto del claudicante Scaglione. La società ha quindi deciso di annullare l’ultima amichevole prevista per mercoledì con la Casatese preferendo lavorare in vista dell’esordio di domenica prossima in Coppa Italia.