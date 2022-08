Case in fiamme a Tradate. In azione oltre 30 vigili del fuoco

Oltre una trentina di vigili del fuoco al lavoro e un ingente dispiegamento di mezzi dalle province di Varese e Como per l’incendio che nel primo pomeriggio di sabato 6 agosto avrebbe coinvolto un gruppo di case a Tradate.

Per cause ancora in via di accertamento, le fiamme sembrerebbero essere partite da un’abitazione in via Francesco Baracca, a due passi dalla strada provinciale 233 per poi propagarsi ad alcuni edifici attigui.

Al momento non risultano feriti. Sul posto mezzi e personale dalle caserme dei vigili del fuoco di Saronno, Tradate, Varese e Busto Arsizio, che dopo un lungo lavoro sono finalmente riusciti a domare l’incendio.

Nelle stesse ore a Gazzada Schianno, aveva preso fuoco un campo tra le case, estendendosi in breve su diverse centinaia di metri quadrati (qui l’articolo).