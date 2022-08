A Cassano Magnago torna l’acqua, il sindaco: “Valuteremo i danni causati alle attività commerciali”

Un comunicato a firma del sindaco Pietro Ottaviani e dell’ assessore ai Lavori Pubblici, Territorio ed edilizia privata Rocco Dabraio per fare il punto della situazione dopo il weekend “di passione” a Cassano Magnago. Un guasto ad una cabina di Alfa ha causato, infatti, l’interruzione dell’erogazione di acqua a tutta la città.

L’intervento da parte dei tecnici di Alfa, di quelli di Enel e dell’amministrazione comunale è stato immediato ed ha consentito di riportare, dopo l’installazione di alcuni generatori, l’acqua in tutte le case.

“Sabato mattina 30 luglio, gran parte della città di Cassano Magnago è rimasta senza acqua a causa di un danneggiamento elettrico alla cabina ENEL di via Bonicalza – si legge nel comunicato- .

Subito, ENEL ed ALFA, in coordinamento con l’amministrazione comunale, sono intervenuti per valutare il guasto alla cella della cabina ed immediatamente ci si è attivati per far arrivare tre gruppi elettrogeni, in modo da garantire l’erogazione dell’acqua alla città, in attesa che arrivasse il pezzo sostitutivo ed effettuare la riparazione definitiva.

In questo modo è stato possibile ridare, già nel corso del primo pomeriggio, acqua a buona parte della città; tuttavia, le zone alte di Cassano hanno potuto riavere l’acqua solo nel pomeriggio di domenica 31, quando le pompe di rilancio sono potute ripartire.

Nel frattempo, l’amministrazione, oltre a tenere costantemente informata la cittadinanza è sempre stata in contatto con ALFA e si è impegnata a ridurre il più possibile i disagi, attivando la Protezione Civile, così da portare cisterne d’acqua per abbeverare gli animali in difficoltà.

Una volta ripristinato il servizio ed assicurata l’erogazione dell’acqua a tutti i cittadini, l’amministrazione passerà a valutare l’entità dei danni che l’interruzione del servizio ha arrecato ai privati ed alle attività commerciali. Inoltre ci affideremo ad un legale per valutare le modalità per la richiesta dei risarcimenti.

Sarà inoltre premura di questa amministrazione chiedere ad ALFA un incontro per trovare eventuali soluzioni che evitino quanto, purtroppo, è accaduto.

Ringraziamo i tecnici di ENEL ed ALFA e la Protezione Civile per essersi adoperati immediatamente e senza interruzione per ridurre il più possibile i disagi e risolvere il disservizio causato dal danneggiamento della cabina”, conclude il comunicato dell’amministrazione di Cassano Magnago.