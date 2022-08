Cede una parte di tribuna, sospeso il torneo benefico di beach volley di Verbania

È stato sospeso temporaneamente il Torneo del Beach for Babies 2022 che si stava svolgendo a Verbania, dopo che si è verificato un problema a una delle tribune mentre era in corso di svolgimento una partita. (Foto Faebook – B4B – Beach for Babies)

Secondo quanto riportato dall’organizzazione, il cedimento di alcune parti della struttura ha causato lievi escoriazioni ad alcune delle persone presenti; per una in particolare è stato necessario l’intervento di una ambulanza e le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Le cause del cedimento sono attualmente oggetto di verifiche da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente.