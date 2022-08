“Centro di Luino in disordine“, il rimprovero di Mario Contini all’amministrazione comunale

«Non è concepibile che in agosto il centro di Luino si presenti ai turisti e ai cittadini in queste condizioni penose».

Così tuona Mario Contini, presidente del Circolo luinese di Fdi: «Ma come può l’assessore alla manutenzione e alla cura del verde permettere che il lungolago, la piazza Garibaldi e altre vie del centro siano infestate da erbacce di ogni genere? L’assessore Porfiri non è di Luino, ma dovrebbe venirci un po’ più spesso».

«Non le chiediamo di fare miracoli, ma almeno di occuparsi delle piccole cose. Non si può lasciare andare a ramengo la città in questo modo. Luino merita rispetto e dignità. Se la giunta non ha voglia di impegnarsi, rassegni pure le dimissioni», conclude Contini.