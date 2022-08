Cerchi una badante? Arriva il nuovo sito di Family Care

Family Care, Agenzia per il Lavoro del gruppo Openjobmetis specializzata nell’assistenza familiare domiciliare e ospedaliera, autorizzata dal Ministero del Lavoro per ricercare, selezionare, formare e assumere badanti, lancia il suo nuovo sito familycarebadanti.it: un’interfaccia chiara e immediata, per accogliere le famiglie in cerca di assistenza. Il sito presenta anche una sezione informativa dedicata a consigli in tema di accudimento delle persone anziane.

L’obiettivo principale del restyling grafico e contenutistico è quello di avvicinare il visitatore, proponendo testi semplici e immediati che possano favorire il primo contatto e far conoscere più approfonditamente i servizi che un’agenzia come Family Care può offrire. Non è mai semplice, infatti per una famiglia, prendere consapevolezza che c’è la necessità di avvalersi di un aiuto concreto e prendere la decisione di far entrare una persona estranea in casa che si occupi di un congiunto non più autosufficiente: trovare un interlocutore che fin dal primo approccio fornisce informazioni chiare e complete e accoglie con attenzione e ascolto le specifiche esigenza, diventa davvero importante.

Le principali novità del sito riguardano quindi innanzitutto la sua forma grafica, resa più calda grazie all’uso delle sfumature del beige, che ammorbidisce l’immagine e abbandona ogni riferimento al mondo sanitario ospedaliero.

Una seconda profonda ri-organizzazione riguarda la parte testuale, completamente pensata e impostata in ottica SEO, oltre che semplificata da tecnicismi per risultare rassicurante, oltre che facilmente comprensibile anche per un’utenza non italiana.

Nata nel 2014 come Divisione specializzata di Openjobmetis e divenuta poi nel 2020 un’Agenzia per il Lavoro, Family Care conta ad oggi 19 filiali in Italia. Si rivolge da un lato alle famiglie, proponendosi di affiancarle nella selezione e assunzione di un’assistente familiare attraverso un contratto in somministrazione, dall’altro si rivolge alle badanti, supportandole anche con programmi gratuiti di formazione pratica e di aggiornamento.

“Con più di 10mila famiglie supportate in 3 anni ed altrettante badanti regolarmente assunte, Family Care è una realtà in continua crescita. Nel Paese più vecchio in Europa, la necessità di supportare le famiglie alla ricerca di personale affidabile per l’assistenza è una missione e una responsabilità che ci consente di cogliere tante opportunità, oltre che di dare una dignità a questa professione e di contribuire alla sua regolarizzazione e alla lotta contro il nero” commenta Danilo Arcaini, Direttore commerciale di Family Care.