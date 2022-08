Per Ceresio Estate concerto per organo e corno delle alpini alla chiesa di Morcote

Domenica 28 agosto alle ore 19.00 Ceresio Estate farà risuonare lo splendido organo settecentesco della Chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote: ad esibirsi, per il penultimo appuntamento della rassegna, sarà infatti il duo – più unico che raro – “Alphorn & Organ”, composto da Carlo Torlontano al corno delle alpi e Francesco Di Lernia all’organo.

Il duo vanta una folta serie di partecipazioni a rassegne e festival organistici internazionali e presenta un repertorio in cui si combinano brani originali ad interessanti trascrizioni.

Per Ceresio Estate, Torlontano – considerato uno dei migliori solisti al mondo per il suo strumento – e Di Lernia propongono un programma intitolato “Pastorale alpina”, che alterna a gemme del repertorio barocco (Baldassarre Galuppi, Leopold Mozart) brani contemporanei di grande valenza spirituale, come l’ipnotico “Pari intervallo” di Arvo Pärt.

Se il tempo sarà clemente, il concerto sarà preceduto, alle ore 18.00, da un’esibizione del Gruppo Ticinese Corno delle Alpi sul sagrato della chiesa.

Informazioni: www.ceresioestate.ch