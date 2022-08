Ceresio Estate: il duo violoncellistico Claude e Milo Hauri si esibirà nella chiesa di Agra

Concerto in famiglia – domenica 14 agosto alle ore 19.00 – per Ceresio Estate: ad esibirsi, nella Chiesa di San Tommaso ad Agra, sarà il duo violoncellistico made in Ticino formato da Claude Hauri e dal figlio classe 2000 Milo Ferrazzini-Hauri.

I primi concerti del duo hanno luogo nel 2016, riscuotendo da subito grande apprezzamento, in particolare per il chiaro affiatamento che unisce i due musicisti. A partire dal 2019 l’attività si intensifica, non limitandosi più solamente alla musica da camera, bensì ampliandosi anche ai concerti per due violoncelli e orchestra. Seguono quindi gli inviti ad esibirsi in prestigiose sale come il Teatro Bibiena di Mantova o la Sala Maffeiana di Verona collaborando tra le altre con l’orchestra da camera “L’Appassionata”, l’orchestra del Festival di Bellagio, l’Ensemble Borromini.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla musica di oggi, con numerose prime esecuzioni di opere scritte appositamente per il duo. Anche il programma che il duo eseguirà ad Agra vede l’alternarsi di brani del repertorio classico a nuove composizioni originali per due violoncelli, con ben tre prime esecuzioni assolute dei compositori svizzeri Paul Glass, Luigi Quadranti e Mathias Steinauer.

Informazioni: www.ceresioestate.ch

Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese.

Con il contributo del Comune di Collina d’Oro.