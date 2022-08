Per Ceresio Estate la musica del duo Šileikaitė – Ziegler, coppia nella musica e nella vita

Venerdì 19 agosto alle 20.30 nella Sala Ex Municipio di Castagnola concerto del duo composto dalla lituana Akvilė Šileikaitė al pianoforte e dallo svizzero Fabian Ziegler alle percussioni. Ingresso gratuito

Venerdì 19 agosto alle 20.30 Ceresio Estate approda nella Sala Ex Municipio di Castagnola con il concerto di una formazione assai particolare: il duo Šileikaitė – Ziegler, composto dalla lituana Akvilė Šileikaitė al pianoforte e dallo svizzero Fabian Ziegler alle percussioni, coppia nella musica come nella vita.

Il programma si apre con le celeberrime Variazioni di Ludwig van Beethoven sull’aria “Ein Mädchen oder Weibchen” dal Flauto Magico di Wolfgang Amadeus Mozart (trascrizione di Fabian Ziegler), ma è breve il salto dall’epoca classica ad un presente che sa già di futuro: seguono infatti brani dei compositori contemporanei Nebojša Jovan Zivković e John Psathas, autore, quest’ultimo, di radici neo-zelandesi, con cui il duo intrattiene un’importante e fruttuosa partnership.

Si passa quindi alla piacevolissima “Suite in stile antico” di Alfred Schnittke, quindi alla Sonata in re minore D 9 di Domenico Scarlatti per tornare infine a John Psathas con il brano “Atalanta”.

Il concerto è inserito negli eventi della rassegna culturale Viva il Quartiere (dal 18 al 20 agosto), organizzata dalla compagnia teatrale Lagotina.

Informazioni dettagliate su www.lagotina.ch. Ingresso gratuito