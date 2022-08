Chiusura Ponte di Ferro, cambiano gli orari della Linea Milano-Domodossola

A una settimana dalla chiusura totale del Ponte di Ferro tra Castelletto sopra Ticino e Sesto Calende, Ferrovie dello Stato e Trenord hanno pubblicato i nuovi orari della linea Ferroviaria Milano-Domodossola, consultabili in maniera integrale a questo link.

Come ricordato anche dai cartelli posizionati nelle due città, seppur con un errore che ha fatto discutere negli scorsi giorni, dal 29 agosto fino al 19 settembre, per i viaggiatori e pendolari di linea sarà necessario ricorrere alle navette sostitutive da Sesto Calende ad Arona (e viceversa) che attraverseranno il ponte autostradale, il cui pedaggio (solo tra i due caselli) sarà gratuito durante i lavori di manutenzione del ponte.

Una soluzione che, tuttavia, inevitabilmente porterà “tempi di percorrenza maggiori”, come spiegato dal sindaco di Sesto Calende Giovanni Buzzi in una nota pubblicata oggi: «Il tratto della linea Milano-Domodossola fra Sesto Calende ed Arona (con fermata a Dormelletto, in alcuni casi) verrà sostituito da un servizio di navetta su pullman che, dovendo transitare dal ponte dell’autostrada, avrà dei tempi di percorrenza maggiori rispetto all’usuale tempo del treno».

DOMANI LA FIRMA CON CASTELLETTO PER IL SERVIZIO BARCA

«Nella giornata di domani, 23 agosto – prosegue il primo cittadino -sarà inoltre siglato l’accordo con il Comune di Castelletto Sopra Ticino per la compartecipazione del nostro comune alla spese sostenute dal Comune piemontese per l’attivazione temporanea e per il solo periodo di chiusura del ponte, di un servizio gratuito di piccolo battello locale (circa 24 posti) per la spola fra le due sponde e fra gli imbarcaderi delle due località. Per Sesto Calende l’attracco sarà al pontile “dell’obelisco” in Viale Italia. Il servizio sarà gratuito e le fasce orarie di servizio saranno definite e concordate con il Comune di Castelletto Ticino che gestisce il servizio, in quanto proprietario del natante, e per il quale diamo il nostro contributo economico. Non sarà possibile attivare alcun servizio di navetta dal pontile verso altre destinazioni di Sesto Calende in quanto non è possibile definire percorsi e servizi prioritari e prestabiliti».

Ancora però da definire gli orari del servizio, rivolto in particolare agli studenti dell’istituto superiore Dalla Chiesa: «Appena saranno definiti formalmente gli orari di servizio si procederà alla loro pubblicazione su questo sito ed in altre modalità – conclude Buzzi -. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo gratuito del ponte sull’autostrada fra i caselli di Sesto e Castelletto e viceversa, è stato richiesto chiarimento alla Società Autostrade ed appena riceveremo comunicazione ufficiale provvederemo ad informare i cittadini. Abbiamo verificato su alcuni ‘social’ la comparsa di notizie non confermate da parte di singoli utenti che non hanno a nostro avviso un fondamento certo: vi chiediamo di attendere le comunicazioni ufficiali da Autostrade circa una modalità che ci è stato assicurato sarà il più possibile semplificata per gli utenti».