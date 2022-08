Chiusura ponte di Ferro, orari provvisori di Autolinee Varesine tra Sesto Calende e Arona

A una decina di giorni dalla chiusura del Ponte di Ferro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino cambia la viabilità del Basso Verbano. Non solo i bus navetta e il pedaggio autostradale gratuito tra i caselli dei due comuni, anche Autolinee Varesine ha dovuto provvedere a una modifica provvisoria dei propri orari sulla linea extraurbana N25, che collega Varese ad Arona attraverso Vergiate, Sesto Calende e Castelletto sopra Ticino.

Da lunedì 29 agosto, dunque, gli autobus dovranno percorrere l’autostrada tra Sesto e Castelletto, con un sensibile aggravio chilometrico e di tempi di percorrenza, tanto più considerando che le due fermate principali di tali paesi (la stazione ferroviaria di Sesto Calende e l’ex setificio di Castelletto/via XXV Aprile) risultano piuttosto distanti dai rispettivi svincoli autostradali.

In ogni caso, l’azienda e l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese hanno provveduto a elaborare gli orari provvisori per i giorni di chiusura, sia per quanto riguarda il periodo Non Scolastico (dal 29 agosto al 10 settembre), sia per quanto riguarda il periodo Scolastico (dal 12 settembre in avanti) che scatterà appunto con la riapertura delle scuole superiori.

Come ricordato da Autolinee Varesine, i collegamenti sull’asse Varese-Vergiate-Sesto Calende e viceversa non subiscono alcun tipo di modifiche; le variazioni riguardano dunque esclusivamente la tratta Sesto Calende-Castelletto-Arona e viceversa.

GLI ORARI SULLA N25