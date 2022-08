Il ciclista Luca Chirico investito deliberatamente a Porto Ceresio

Il ciclista Luca Chirico è stato investito a Porto Ceresio. Il professionista, che corre per il team Drone Hopper-Androni Giocattoli, racconta di essere stato colpito dall’auto deliberatamente e di aver dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

È lui stesso a raccontare quanto accaduto: “Beccarsi prima insulti, poi il “genio” qualche metro davanti ha deciso di inchiodare apposta (una bicicletta non ha la stessa reazione di un’automobile), quindi per non prendere il suo lunotto posteriore in faccia , ho dovuto scartare a sinistra ed una volta affiancato al lato guidatore il fatto più grave: deliberatamente ha sterzato verso sinistra appositamente per buttarmi per terra e così è stato. Ovviamente è scappato, come un buon codardo farebbe, ma se non fosse stato per il pronto inseguimento da parte delle forze dell’ordine che ringrazio, io me ne sarei stato comunque qui in ospedale, mentre lui a godersi un normale martedì pomeriggio”.

A Tuttobici Chirico ha raccontato di aver riportato una botta al ginocchio e al gomito ma che le lastre hanno escluso fratture. In serata è riuscito fortunatamente ad imbarcarsi per la Repubblica Ceca, per andare a correre il Saskia Tour.