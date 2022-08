Cinema all’aperto al parco Camiliani di Marchirolo per il film “Sulle ali dell’avventura”

Il film avventuroso, ispirato a una storia vera, sarà proiettato venerdì 2 settembre alle ore 21 per la rassegna Esterno Notte di Filmstudio 90

L’ultimo film per bambini proposto dall’edizione 2022 di Esterno Notte, la rassegna di cinema all’aperto di Filmstudio90, è Sulle Ali dell’avventura, che sarà proiettato venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Parco dei Camiliani, a Marchirolo, in una serata di cinema in famiglia a ingresso gratuito.

Il film è la storia di un viaggio di ricco di suspance, panorami mozzafiato e tenacia, tra difficili equilibri ecologici e familiari. E, cosa più incredibile, è ispirato alla storia vera di Christian Moullec, soprannominato “birdman” (l’uomo uccello) per aver dedicato la sua vita ad allevare e addestrare oche orfane, volando letteralmente con loro, come fa il giovane protagonista del film, a bordo di un deltaplano sul Mare del nord, tra Danimarca e Penisola scandinava.

L’ingresso è gratuito e i partecipanti possono portare teli e cuscini per guardare il film comodamente seduti sul prato sotto il cielo stellato.

Per maggiori informazioni sulla rassegna, serate gratuite e location consultare il programma completo su www.filmstudio90.it.