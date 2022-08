Cinque uscite per “aggressione”: notte impegnativa per gli operatori del 118 a Varese e Gallarate

Notte movimentata per gli operatori sanitari del 118 intervenuti più volte nella città di Varese per episodi definiti come “aggressione”. Nulla di particolarmente rilevante a livello di conseguenze fisiche e anche al comando dei carabinieri non risulta alcun evento di rilievo.

Già nella tarda serata di ieri, sabato 20 agosto, l’ambulanza della Croce Rossa era intervenuta in viale Milano a Varese attorno alle 20.50. Alla centrale della Soreu del Laghi una seconda richiesta di intervento per “aggressione” è giunta alle 22.47 per il soccorso di due donne di 15 e 41 anni sempre in Viale Milano. Un’uscita che si è conclusa fortunatamente senza trasporto in ospedale.

Nella notte altri tre episodi di cui due a Varese: il primo poco prima delle 5 ha visto coinvolti una giovane di 24 anni e un ragazzo dei 25 in via Manin, trasportati all’ospedale di Varese in codice verde, mentre un secondo intervento alle 5.15 è avvenuto in piazzale De Gasperi per tre ventenni, due ragazzi di 21 e 22 anni e una ragazza di 21.

Il terzo episodio è avvenuto poco dopo le 6 a Gallarate in via Olanda per assistere due persone ma, anche in questo caso, l’intervento si è risolto senza trasporto in ospedale.