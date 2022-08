Una classica per aprire la stagione: Varese-Legnano pronte a darsi battaglia

Tutto è pronto per l’avvio ufficiale della stagione 2022-2023. Sarà il primo turno di Coppa Italia di Serie D il primo banco di prova per Varese e Legnano, che in questa nuova annata di pallone nutrono importanti ambizioni.

Il primo pallone rotolerà alle ore 16.00 di domenica 28 agosto al “Franco Ossola” con biancorossi e lilla che si giocheranno l’accesso al secondo turno della competizione, testando così a una settimana dall’inizio del campionato lo stato di forma e il valore delle rispettive squadre.

Sono state due estati differenti per Varese e Legnano. Ai piedi del Sacro Monte si è pensato a confermare l’ossatura della squadra che ha vinto i playoff, dando ancora fiducia a mister Gianluca Porro e puntellando la rosa con nuovi giovani – indispensabili per la regola degli under – ma anche con calciatori importanti come Filippo Boni, Gianluca Piccoli e bomber Carlo Ferrario. In casa biancorossa mancheranno Malinverno, squalificato, Priori e Bigini, alle prese con problemi fisici. Nella città del Carroccio il nuovo mister Antonio Palo dovrà lavorare per amalgamare una rosa molto competitiva ma allo stesso tempo quasi completamente rinnovata, ma il club ha lavorato bene, anche grazie ai nuovi innesti a livello societario e di dirigenziale a dare un grosso contributo all’ambiente.

Gianluca Porro, allenatore del Varese, si aspetta un buon inizio da parte dei suoi: «La squadra giorno per giorno ha lavorato sempre meglio, anche se ci sono delle cose e che andranno perfezionate. Dobbiamo ripartire sulla scia dell’entusiasmo che si è creato dopo la vittoria di Sanremo, sapendo che ci sarà da lavorare duro ogni giorno per scoprire nuovi limiti e superarli. Tutti sapranno cosa fare: conosciamo l’importanza della partita e vogliamo provare subito a regalare una gioia ai nostri tifosi che, come sempre, non ci faranno mancare il loro apporto».

In casa legnanese invece mister Antonio Palo vuole vedere il carattere della sua squadra: «Non vedo l’ora di vedere i ragazzi in una gara ufficiale. Ora arrivano le partite che contano e voglio vedere la risposta della squadra, ma sono sicuro che sarà importante. Le sensazioni sono positive, la squadra mi segue e fa quello che proviamo in settimana. Io però voglio sempre di più per fare un campionato importante. Quando si gioca dove c’è un pubblico numeroso deve essere da stimolo per fare bene. Incontreremo una società importante e una squadra forte, allenata bene, con individualità importanti. Rispettiamo il Varese ma non dobbiamo avere paura di loro».

DIRETTAVN – Anche per le dirette di VareseNews sarà l’esordio stagionale. Il racconto della gara è già iniziato sul nostro liveblog (guarda qui) e durante la gara potrete vivere le emozioni, azione dopo azione. Per prendere parte alla nostra diretta potrete commentare in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.