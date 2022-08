Cominciano parlando di biodiversità i pomeriggi domenicali d’agosto al parco degli ulivi di Varese

E’ cominciata domenica 7 agosto con un incontro sulla biodiversità la rassegna di incontri domenicali al parco degli Ulivi A Bosto, Varese.

L’incontro dal titolo “Biodiversità: il ruolo della natura nei cambiamenti climatici ” è stato tenuto da Maria Paola Cocchiere, agronomo e architetto del paesaggio.

La serata ha definito cos’è la biodiversità e perchè ad oggi è così importante, perchè il concetto di biodiversità si lega al discorso dei cambiamenti climatici, quali sono le politiche europee e cosa prevedono di fare su questo tema e in che modo la biodiversità può essere applicata in coltivazioni arboree come quella, per esempio, dell’ulivo e quali sono le piccole azioni/attenzioni che ognuno di noi può fare nel nostro piccolo per tutelare la biodiversità.

All’incontro, che come ormai da tradizione si è svolto sotto gli ulivi del parco in via Monte Bernasco, hanno partecipato anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, e il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti.

Il prossimo e ultimo appuntamento per quest’anno è per domenica 28 agosto con l’incontro “LAUDATO SI’, enciclica di Papa Francesco” che si occuperà della “cura della casa comune” e vedrà relatore don Alberto e degli esperti ambientali con cui sarà possibile confrontarsi.