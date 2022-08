Como in delirio per Fabregas, ufficiale l’arrivo sul Lario della stella del calcio spagnolo

Bagno di folla a Como per Cesc Febrags. Il centrocampista spagnolo campione del Mondo (2010) e due volte d’Europa (2008 e 2012) è finalmente sbarcato questo pomeriggio – lunedì primo agosto – allo stadio Sinigalia per iniziare la sua nuova avventura con la casacca “blu-reale” della squadra di proprietà dei fratelli Robert e Michael Hartono, due tra gli uomini più ricchi del mondo del calcio.

Negli scorsi giorni la sigla del contratto, da molti esperti definiti come “il colpo di questo mercato”, aveva destato l’attenzione del mondo sportivo: Difficile, se non impossibile, pronosticare che il fuoriclasse ex Arsenal, Barcellona e Chelsea scegliesse di ripartire dalla categoria cadetta italiana per “l’ultima fase” della propria esperienza calcistica, all’età di 35 anni.

“Riporterò il club in Serie A“. Queste le prime rilasciate per la squadra lombarda dell’Arquitecto, soprannome conquistato per la capacità di inventare e costruire gioco da qualsiasi posizione del centrocampo – da falso nueve a regista – grazie alla formidabile tecnica che adesso i tifosi lariani potranno godere a partire dal prossimo sabato 13 agosto, data di debutto di Fabregas a Como nella sfida casalinga contro il Cagliari.