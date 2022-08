A Como un incendio lambisce le case, vigili del fuoco al lavoro nella notte

Grande mobilitazione ieri, giovedì 4 agosto da parte dei vigili del fuoco del comando di Como per un incendio vegetazione che in tarda serata ha interessato la zona limitrofa ad abitazioni in Como tra viale Geno e via Torno.

Galleria fotografica L’incendio di Como, fiamme minacciano le case 3 di 3

In posto hanno operato squadre con autobotti da Cantù e da Como e mezzi antincendio moduli boschivi dalle sedi di Erba e Appiano per un totale di sei squadre che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La Polizia locale ha interdetto al transito la via Torno per consentire al personale di operare in sicurezza. Non si segnalano feriti.

I vigili del fuoco di via Valleggio erano ancora in posto attorno alle 7.30 di venerdì e si attende l’arrivo dell’elicottero per l’ultimazione della bonifica