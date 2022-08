Il Comune di Malnate apre alle manifestazione di interesse per l’ex scuola materna di Rovera

A Rovera, la frazione alta di Malnate, da due anni è in funzione la nuova scuola materna che ha “mandato in pensione” la vecchia struttura che ora è in cerca di un nuovo inquilino. Il Comune di Malnate ha per questo motivo pubblicato una “Manifestazione di interesse per la concessione dell’immobile di proprietà comunale e dell’area esterna di pertinenza, da destinare ad attività socio educative sanitarie, a fronte del recupero funzionale del relativo fabbricato e dell’area di pertinenza”.

LA COMUNICAZIONE DEL COMUNE:

Il Comune di Malnate intende promuovere il recupero funzionale e la valorizzazione del fabbricato denominato “ex scuola Rajchman”, inclusa la zona esterna pertinenziale, sito in MALNATE Via Monte Grappa, inutilizzato ed in mediocri condizioni manutentive, al fine di:

attivare progetti in campo socio – educativo – sanitario, finalizzati ad implementare servizi e attività, ad accrescere la coesione sociale e a valorizzare il ruolo del terzo settore e/o attivare progetti in campo socio- educativo – sanitario, rivolti ai bambini/ragazzi di età compresa dai 3 ai 18 anni.

Il fabbricato sopra indicato, verrà assegnato nello stato di fatto in cui si trova, pertanto saranno a carico del concessionario sia i lavori di recupero funzionale dell’immobile (in particolare si evidenzia adeguamento impianti e servizi igienici), sia quelli successivi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinari e comunque quelli connessi e necessitati dal particolare tipo di attività che il concessionario intenderà svolgere nei locali.

Il concessionario dovrà inoltre occuparsi della manutenzione dell’area esterna, inclusa l’area verde.

Il presente avviso intende verificare l’interesse degli operatori economici ad operare nel territorio sulla base delle finalità sopra indicate.

La concessione verrà affidata mediante successiva procedura comparativa con valutazione dei progetti che gli operatori economici presenteranno.

Gli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita domanda al Comune di Malnate, come da modello allegato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, esente da bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000.

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti:

a) il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modificazioni;

b) il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio ovvero ad appositi registri regionali, attinente all’attività oggetto del presente avviso;

c) il possesso di capacità e requisiti di ordine tecnico professionale inerente: progetti in campo socio educativo sanitario, finalizzati ad implementare servizi e attività, ad accrescere la coesione sociale e a valorizzare il ruolo del terzo settore e/o progetti in campo socio educativo sanitario, rivolti ai bambini/ragazzi di età compresa dai 3 ai 18 anni.

d) il possesso di capacità finanziaria ed economica: dichiarazione attestante la capacità finanziaria ed economica del concorrente ad assumere impegni economici per l’adeguamento della struttura e per la realizzazione delle attività/servizi.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a verificare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente:

– mediante pec al Comune di Malnate all’indirizzo comune.malnate@legalmail.it sottoscritte con firma digitale;

oppure

– consegnate all’ufficio protocollo del comune in orario di apertura dell’ufficio, firmate dal legale rappresentante con allegato il documento di identità,

entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2022

Le istanze pervenute con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Gli operatori interessati possono richiedere di visionare l’immobile e l’area pertinenziale tramite richiesta da inoltrare al seguente indirizzo mail servizisociali@comune.malnate.va.it entro 5 giorni dalla data di scadenza del presente avviso.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Malnate, sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale di Malnate, sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e Contratti.