Il Comune di Varese pubblica il bando per la progettazione di nuove ciclabili in città

È stato pubblicato il bando per l’aggiudicazione dell’accordo quadro inerente l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e progettazione di nuove opere viabilistiche ciclabili nel territorio del Comune di Varese. L’Accordo Quadro è finalizzato a conseguire un progetto unitario, con un unico operatore, per interventi finanziati con fondi PNRR.

Il valore totale dell’appalto è di oltre 800 mila euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il giorno 26 settembre alle ore 12.00.

Tale incarico è finalizzato alla progettazione di alcune opere già finanziate con fondi PNRR e che prevedono di destinare un importo di 3 milioni e 400 mila euro per realizzare nuove piste ciclabili e opere viabilistiche per migliorare in particolare i collegamenti con le sedi universitarie.

«Varese prosegue il percorso verso la mobilità sostenibile – spiega l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – con un’implementazione delle piste ciclabili esistenti e una progettazione complessiva volta allo sviluppo sostenibile del territorio”.

La durata dell’accordo quadro è di 48 mesi decorrenti dalla stipula del contratto. Il bando è realizzato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.