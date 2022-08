Concerto Antichi Organi a Besozzo: Trio Palladio con Oboe e Fagotto

Il Comune di Besozzo anche quest’anno aderisce alla 42° Edizione della Stagione Concertistica Antichi Organi, Patrimonio d'Europa, ciclo di concerti sugli organi storici della provincia di Varese, organizzato dall'Associazione sotto la Direzione Artistica di Irene De Ruvo e Mario Manzin.

Il 3 settembre alle ore 21 nella chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio a Besozzo via Indipendenza, 1 si esibiranno il trio Andrea Palladio composto da Enrico Zanovello all’organo, Michele Antonello all’oboe e Steno Boesso al fagotto. I tre musicisti veneti hanno alle spalle numerose esperienze artistiche solistiche e di insieme, in formazioni cameristiche ed orchestrali di chiara fama internazionale e vantano attività concertistica in tutta Europa, Stati Uniti e America Latina, con numerose incisioni discografiche. Il programma prevede pagine di Bach, Verdi, Friedemann e altri suonate su organo Giacomo Mascioni e figli di Cuvio 1884.

L’ingresso è libero e gratuito.