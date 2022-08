Condivisione, entusiasmo e clima nello scambio culturale organizzato a Luino

Sabato scorso, 20 agosto, sul lungolago di Luino si è conclusa l’attività che ha visto coinvolti alcuni ragazzi italiani, rumeni e moldavi che hanno aderito allo scambio culturale organizzato da Silvia D’Ambrosio di Caritas Ambrosiana, con il coinvolgimento di Don Luca Ciotti parroco di Castelveccana, Porto Valtravaglia e Germignaga.

Durante il pomeriggio, seguiti da Silvia D’Ambrosio e da alcuni rappresentanti del Tavolo per il Clima di Luino, i ragazzi hanno preparato le attività da proporre la sera. «É stato un privilegio per noi del Tavolo vedere come questi giovani abbiano preso seriamente ciò che stavano facendo, quanto siano stati attenti al significato di ciò di cui si parlava. Hanno letto con attenzione il decalogo che il Tavolo suggerisce perché ognuno, nell’azione quotidiana, possa diminuire il suo impatto sull’ambiente. Hanno scelto alcuni di questi suggerimenti e hanno realizzato giochi da proporre per far comprendere il valore del nostro agire. Si sono sbizzarriti mettendo a frutto tutta la loro creatività e fantasia» scrivono gli organizzatori.

«Ancor di più – proseguono – sono stati ammirevoli quando, la sera, hanno fermato le persone che passeggiavano sul lungolago per coinvolgerli nei loro giochi. Ce l’hanno messa tutta, imparando anche le giuste parole in italiano per convincere gli avventori. Non è un’impresa facile, siamo sempre sospettosi quando qualcuno si avvicina per chiederci di fermarci un momento, subito pensiamo all’inganno. Invece loro, a chi partecipava al gioco, regalavano un mazzo di lavanda raccolta nella mattina a Casa Paolo di Brezzo di Bedero».

«Vederli felici di poter condividere con altri il loro approfondimento, spiegare il senso del gioco, utilizzare il gioco per far riflettere su come le nostre azioni abbiano una ricaduta sull’ambiente, è stato un dono di cui noi, insieme a tutti coloro che hanno accettato di giocare, abbiamo goduto, per chi è scappato….peccato, occasione persa!». Per concludere il ciclo di incontri i responsabili del Tavolo per il Clima di Luino hanno voluto quindi ringraziare ragazzi ed educatrici, con la speranza che anche i giovani locali possano essere numerosi e partecipi alle attività del Tavolo stesso.