Controlli su laghi, in arrivo fondi per Leggiuno, Brebbia e Porto Ceresio

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato e presieduto dal prefetto Salvatore Pasquariello, ha espresso parere favorevole sulle proposte progettuali dei Comuni di Leggiuno, Brebbia e Porto Ceresio, per la prevenzione e il contrasto del commercio abusivo e della contraffazione nell’ambito dell’iniziativa “Laghi sicuri” – 2022, promossa dal Ministero dell’Interno. Sono 34 i Comuni italiani destinatari del finanziamento, tra i quali figurano i tre Comuni varesini summenzionati, che potranno beneficiare di un contributo, per ciascun Comune, pari a 14.705,88 euro.

Tra le azioni e i piani di intervento programmati per la repressione delle attività illegali, i Comuni potranno potenziare i mezzi e il personale della Polizia locale in modo da garantire una presenza capillare nelle aree a lago, non solo nei giorni feriali ma anche nei giorni prefestivi e festivi I servizi previsti mirano al presidio e controllo delle vie di accesso alle spiagge e alle aree di sosta dei veicoli dei bagnanti. Saranno sottoscritti nei prossimi giorni specifici Protocolli di intesa tra la Prefettura di Varese e i Comuni destinatari del finanziamento al fine di regolare i reciproci impegni in relazione all’attuazione dell’iniziativa progettuale.