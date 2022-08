I controlli di polizia e carabinieri alla stazione Centrale di Milano

Giro di vite di polizia e carabinieri alla stazione Centrale di Milano. Il dispositivo predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha visto l’impiego degli agenti della Questura e dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri, con le rispettive articolazioni e con l’ausilio della Polizia Locale: nel corso dei quindici servizi svolti in sette giorni, 2.195 sono state le persone sottoposte a controlli e 281 i veicoli controllati.

La Polizia di Stato, in totale, ha denunciato 85 persone e ne ha arrestate 9: due cittadini rumeni in stato di alterazione, accompagnati in Questura, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale; un cittadino pakistano che, opponendo resistenza benché ammanettato, con una testata ha infranto il vetro della portiera della volante; un cittadino del Gambia per cessione di hashish sotto la Galleria delle Carrozze; un cittadino marocchino che, dopo aver rubato 4 power bank in un negozio, una volta arrestato e fatto salire in auto, ha morso un poliziotto; un cittadino pakistano che, pensando di non essere notato, ha seguito fino a via Settembrini una donna per palparla; un cittadino italiano per spaccio di cocaina; una cittadina croata e una bosniaca che, dopo aver individuato come prede due turisti asiatici sulle scale mobili, si sono avvicinate per rubare il cellulare dal borsello dell’uomo.

Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura, inoltre, hanno comminato 71 sanzioni in merito a disposizioni in materia di sicurezza della città con relativi ordini di allontanamento per 48 ore dalla Stazione di Milano. L’Arma dei Carabinieri, in totale, ha denunciato 51 persone e ne ha arrestate 4: un cittadino italiano per rapina aggravata commessa con una pistola soft air priva di tappo rosso ai danni di un bar ubicato in via Costa, un cittadino italiano ricercato perché condannato in via definitiva a 5 anni e 2 mesi di reclusione per ricettazione e furto, un cittadino marocchino ricercato per aver commesso una rapina impropria in un centro commerciale, un cittadino egiziano rintracciato dopo essersi allontanato dalla comunità dove era stato collocato a seguito di una rapina.

Ventidue sono le sanzioni comminate in base al Codice della Strada: eseguito il fermo amministrativo di un autocarro per trasporto passeggeri senza autorizzazione; ritirata una patente e posto sotto sequestro un ciclomotore per guida senza assicurazione. Nove minori non accompagnati sono stati affidati a strutture di accoglienza. Tredici persone senza fissa dimora che sostavano in piazza Duca D’Aosta con masserizie al seguito sono state allontanate e alcune, d’intesa con il Comune, accolte presso la struttura di via Saponaro.