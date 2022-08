Il coordinamento provinciale di Forza Italia sostiene la candidatura di Caliendo

“Una candidatura espressione forte del territorio della provincia di Varese quella del senatore Giacomo Caliendo votata sabato scorso all’unanimità nel corso del Coordinamento provinciale di Forza Italia allargato a tutti i referenti territoriali”. L’esponente azzurro, al timone del coordinamento provinciale di Varese dal maggio 2019, magistrato e già Sottosegretario di Stato alla Giustizia dal 2008 al 2011, è il candidato chiesto dal partito in provincia di Varese.

In una nota Forza Italia spiega: “Caliendo ha saputo cementare il gruppo azzurro e lavorare in modo proficuo nel corso dei diversi appuntamenti che, via via, si sono succeduti in provincia con ottimi risultati in termini percentuali come nel caso, ad esempio, delle ultime elezioni al comune di Varese e per il rinnovo del Consiglio provinciale. L’esperienza e l’abilità diplomatica del senatore hanno dato nuovo lustro ad un partito che, di fatto, da 3 anni, almeno in provincia di Varese, è ripartito quasi da zero riuscendo a riorganizzarsi in modo organico e portando ottimi risultati rispetto pure all’unità della coalizione di centro destra. Attività preziosa dunque che non si vuole disperdere ed, anzi, l’adozione in terra varesina del senatore milanese è il miglior riconoscimento del buon lavoro svolto assieme in modo corale e condiviso cui si vuol dare ulteriore prospettiva e slancio”.