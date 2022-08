Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 19, 20 e 21 agosto

Le previsioni confermano un fine settimana con il bel tempo. Confermate le feste e le sagre in tutta la provincia. Per chi ama la natura da non perdere la passeggiata al tramonto in vetta della Chiusarella, mentre per i più golosi torna la Sagra della Selvaggina all’area feste di Cugliate Fabiasco. La musica dal vivo riempie di note la provincia da Saronno a Cadegliano Viconago, ecco gli eventi dell’agenda di VareseNews.

IL METEO DEL FINE SETTIMANA

LE PREVISIONI – Torna il bel tempo fino a mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino per il fine settimana dal 19 al 21 agosto – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

MALNATE – Torna PerBacco a Malnate. La rassegna enogastronomica è giunta alla undicesima edizione e si svolge nell’area feste di via Pastore. Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Torna Paella e Sangria, la festa che profuma di Spagna. Tutte le informazioni

VARESE – Il viaggio indietro nel tempo, nell’era del giurassico, prosegue con l’ultimo weekend dedicato alla mostra itinerante Dinosauri in città. Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Gelato di Marina vi invita a scoprire i suoi numerosi gusti gelato e tante altre golosità. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Una Notte da Lupi, con la guida, in vetta al Monte Chiusarella. Controvento trekking propone per il 20 agosto una passeggiata al tramonto in vetta della Chiusarella, per ammirare il panorama e raccontare del ritorno del Lupo sulle Alpi – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Da venerdì 19 a domenica 21 agosto street food sul lungolago. Appuntamento a Porto Ceresio dalle ore 11 di venerdì 19 alle ore 24 di domenica 21 agosto – Tutte le informazioni

SCHIRANNA – Alla scoperta del Lago di Varese con i volontari del servizio civile. L’iniziativa rientra nel progetto “Varese: luogo ideale per un turismo consapevole”. Le escursioni sono in programma il 6, 20 e 27 agosto – Tutte le informazioni

DUMENZA– Tornano le lezioni di approfondimento micologico nel cuore dei monti che regalano grandi soddisfazioni per gli appassionati – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – Porto Valtravaglia una domenica di screening gratuito con la Croce Rossa. Sarà possibile fare la prova della glicemia, del colesterolo ed elettrocardiogramma – Tutte le informazioni

CANTON TICINO – A Rovio si festeggia la Giornata mondiale della fotografia. Una maratona di tre giorni che prevede talk, interviste e live degli artisti dal metaverso dal 19 agosto per proseguire nel weekend del 20 e 21 agosto – Tutte le informazioni

WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 20 e 21 agosto sul Lago Maggiore. Tanta musica dal vivo in questo fine settimana di agosto ma anche cinema e mercatini. Le iniziative in programma sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CUGLIATE FABIASCO – Torna la Sagra della Selvaggina all’area feste di Fabiasco. Sabato 20 a cena e domenica 21 a pranzo tanti piatti a base di selvaggina cucinati dal Comitato Feste Fabiasco – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – Tre giorni di festa a Montegrino Valtravaglia. Tra venerdì 19 e domenica 21 al Laghetto di Montegrino va in scena la festa “dal Lago ai Monti” organizzata dalla Pro Loco – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – A Maccagno con Pino e Vaddasca torna la Festa della Gabella. L’appuntamento è per domenica 21 agosto con una giornata di appuntamenti – Tutte le informazioni

CUVIO – Da 60 anni Cuvio celebra la Festa del Villeggiante. La manifestazione, che propone piatti della tradizione culinaria locale, si terrà nel weekend del 20 e 21 agosto – Tutte le informazioni

OMEGNA – Torna la Festa di San Vito con i fuochi d’artificio sul lago d’Orta. Tutto pronto per la 119esima edizione che prenderà il via il 20 agosto. Tra gli artisti che saliranno sul palco i Los Locos e Andrea Mingardi – Tutte le informazioni

MUSICA

SARONNO – I “The Folking Bastard” in concerto a Saronno. Sabato 20 agosto alle ore 21 a Villa Gianetti si terrà una serata di musica e balli che porteranno gli spettatori a vivere l’autentica atmosfera del pub irlandese – Tutte le informazioni

CADEGLIANO VICONAGO – Musica nella chiesa di sant’Antonio: concerto gratuito a Cadegliano Viconago. L’appuntamento di sabato 20 agosto è all’interno della rassegna Interpretando Suoni e Luoghi – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – A Villa Bozzolo di Casalzuigno il concerto Vivaldiana. L’appuntamento è per venerdì 19 agosto con apertura esclusiva per i residenti – Tutte le informazioni

LUGANO – Per Ceresio Estate la musica del duo Šileikaitė – Ziegler, coppia nella musica e nella vita. Venerdì 19 agosto alle 20.30 nella Sala Ex Municipio di Castagnola concerto del duo composto dalla lituana Akvilė Šileikaitė al pianoforte e dallo svizzero Fabian Ziegler alle percussioni. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

LUVINATE – Luvinate Festival 2022: tra fisarmonica e clarinetti in scena “Game of reed”. Appuntamento sabato 20 agosto nella Piazzetta del Comune – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

LAVENO MOMBELLO – “L’autogrill degli uccellini”, a Laveno Mombello le avventure di un giovane ornitologo. Sabato 20 agosto, alle 11 e alle 17,30, nel parco di Villa Frua uno spettacolo per bambini (ma non solo) proposto dal Teatro del Sole. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

VARESE – Lightyear, la vera storia di Buzz di Toy Story proiettata a Esterno Notte. Il nuovo film della Disney Pixar è in programma sabato 20 agosto alle ore 21.15 la tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese per bambini, famiglie e appassionati del genere – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello la rassegna di teatro itinerante “Lago Incantato”. Prende il via il 20 agosto la rassegna di teatro organizzata dal Teatro Del Sole in luoghi all’aperto del paese: sei appuntamenti, ad ingresso gratuito – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Ad agosto visite guidate ai beni UNESCO da non perdere, con Alfa. Una serie di appuntamenti per visitare gratuitamente alcuni degli angoli più suggestivi del nostro territorio legati al tema dell’acqua, insieme al gestore del servizio idrico integrato – Tutte le informazioni

COLMEGNA, LUINO – La mostra di Marika Laganà a Colmegna aperta anche a Ferragosto. La mostra sarà visibile fino alla fine del mese di agosto – Tutte le informazioni