Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 26, 27 e 28 agosto

Le previsioni del tempo consigliano di preparare l’ombrello ma questo non scoraggia le numerose iniziative che animeranno tutta la provincia. A Bodio Lomnago si festeggia a piatti di paella mentre a Ispra torna la Festa del bambino pescatore. Domenica tutti con il naso all’insù al Parco Pineta per esplorare le stelle.

Ecco gli appuntamenti dell’agenda di VareseNews.

METEO

LE PREVISIONI – Fine settimana tra sole e pioggia. È in arrivo una perturbazione atlantica che porterà qualche temporale nella nostra provincia – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

Cunardo Beer Festival torna alla Baita del Fondista. Due giorni di musica, cibo e birra artigianale nell’area feste di via per Bedero. Tutte le informazioni

A Bodio Lomnago torna la sagra della paella e sangria. Dopo due anni di pausa forzata la Pro Loco di Bodio Lomnago ha preparato, per il ventesimo anno, una festa che profuma di Spagna. Tutte le informazioni

Prima edizione per il “Forte di Orino Trail”. La gara podistica partirà dal Parco Clivio della frazione Caldana di Cocquio Trevisago e si terrà domenica 28 agosto. Tutte le informazioni

EVENTI

DUMENZA – Balconi fioriti, è il momento della premiazione. Appuntamento al centro Carà di via Donatori di Sangue dalle 20 di venerdì – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – “A qualcuno piace Cocq”, a Caldana la festa organizzata da un gruppo di amici. L’appuntamento per per sabato 27 agosto, dalle 19 con Dj set e stand gastronomico attivo. Gli organizzatori: “Volevamo fare qualcosa per il nostro paese” – Tutte le informazioni

GOLSECCA – Gli Alpini in festa per tre giorni a Golasecca. Da venerdì 26 a domenica 28 agosto un weekend lungo con le penne nere di Golasecca e Vergiate, tra musica, divertimento e buoni sapori – Tutte le informazioni

TRADATE – Dalle nebulose ai buchi neri: un viaggio per piccoli astronauti al Parco Pineta. AstroNatura propone ai bambini un’esplorazione nella vita delle stelle, tra buchi neri e nebulose, domenica 28 agosto all’Ecoplanetario del Centro didattico – Tutte le informazioni

VARESE – Ultimo appuntamento dell’estate 2022 con Artigiani in Borgo al Sacro Monte di Varese. Musica, arte e artigianato oltre alla natura del ricco programma dell’ultimo appuntamento previsto per domenica 28 agosto – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Porto Ceresio festeggia i 90 anni del Gruppo Alpini, iniziative fino a novembre. Domenica 28 agosto il primo di quattro appuntamenti per celebrare l’importante compleanno delle Penne nere ceresine – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 26, 27 e 28 agosto sul Lago Maggiore. L’estate è tutt’altro che finita. Sagre, concerti, spettacoli per i più piccoli e molto altro ancora nel fine settimana dal 26 al 28 agosto sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

MALNATE – La serata spagnola apre l’edizione 2022 di Gurone in Festa. Da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre il classico appuntamento all’oratorio San Lorenzo – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – Sagra di fine Estate a Cuveglio. Appuntamento nel weekend con l’ottima cucina della Pro Loco alla Baita Santa Maria – Tutte le informazioni

ISPRA – A Ispra torna la Festa del bambino pescatore. Una mattinata per avvicinarsi alla pratica della pesca e divertirsi in compagnia di amici e famiglie – Tutte le informazioni

CADEGLIANO VICONAGO – Ad Arbizzo la festa della Madonna delle grazie. Una celebrazione sentita nella piccola frazione di Cadegliano Viconago. In programma un weekend di festa con processione, musica e stand gastronomico – Tutte le informazioni

MUSICA

MORCOTE – Per Ceresio Estate concerto per organo e corno delle alpini alla chiesa di Morcote. Il penultimo appuntamento si terrà domenica 28 agosto e vedrà protagonisti Carlo Torlontano al corno delle alpi e Francesco Di Lernia all’organo – Tutte le informazioni

VIGGIU’ – Il 27 agosto a Viggiù il concerto della rassegna “Interpretando suoni e luoghi”. Sarà l’interno di Villa Borromeo ad ospitare sonate di Bach, Haendel, Benedetto Marcello, eseguite dai due musicisti di grande caricatura: Stefano Maffizzoni al flauto e Roberto Loreggian al Clavicembalo – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – A Bisuschio un risveglio di emozioni con il “Concerto all’alba”. Domenica 28 agosto alle 5,30 del mattino all’area feste di via Bonvicini un concerto del gruppo Caronte con colazione offerta dalla Pro loco – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – “Il diario di Edvige Toeplitz” va in scena nella villa che porta il suo nome. Sabato 27 agosto alle 18 la piece teatrale scritta e interpretata da Anna Di Pasquantonio; alle 16 la vista alla mostra “Archetipi danzanti” – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Da Maccagno a Veddo sulle tracce di Ada Negri con “La Valle Sacra”. Appuntamento in piazza Vittorio Veneto da dove partirà l’itinerario fino alla chiesa della Madonna della Neve con racconti e una performance teatrale – Tutte le informazioni

SARONNO – Il 27 agosto a Saronno lo spettacolo “Quando canta il cinema”. Realizzato dall’associazione Cuori con le Ali, composta da 12 elementi tra cantanti e ballerine, l’evento si terrà a Villa Gianetti – Tutte le informazioni

SPORT

LAVENO MOMBELLO – Un’altra domenica a piedi o in bici da Laveno a Cerro. L’amministrazione comunale ha deciso di riproporre a cittadini e turisti la possibilità di percorrere i 3 km circa di strada provinciale a piedi o in bicicletta – Tutte le informazioni

ANGERA – ARONA – Angera-Arona a nuoto: il 28 agosto torna la Traversata del Lago Maggiore. Sarà la ventinovesima edizione della traversata. Due le gare organizzate: quella non agonistica da 1,2 chilometri con arrivo alla Noce di Angera e quella agonistica da 2,4 km con partenza e arrivo da Piazza del Popolo – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

GAVIRATE – Quater Pass par Gavirà Run for Alzheimer: appuntamento domenica 28 agosto. Torna l’ultima domenica di agosto l’appuntamento proposto dal Progetto Rughe insieme alla Pro Loco di Gavirate e ai camminatori San Carlo – Tutte le informazioni

VALGANNA – Ghirla e Ganna, due panchine contro la violenza. Domenica 28 agosto la camminata tra le due località del comune di Valganna nell’evento “Per mano si può” – Tutte le informazioni