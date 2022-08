Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi nel weekend di Ferragosto

Il fine settimana di Ferragosto è a tavola, tra menù gustosi, location in riva al Lago Maggiore o nei parchi per godere dei buon sapori della nostra provincia e dei suoi panorami. Tornano le tradizionali manifestazioni, dal Campo dei Fiori, con la Festa della Montagna degli Alpini, al Lago Maggiore, con le sagre della Pro Loco di Ispra e di Germignaga, fino a Vizzola Ticino. Ecco dunque, alcuni degli eventi in programma il 12, 13, 14 e 15 agosto a Varese e nel Varesotto.

METEO

LE PREVISIONI – Il fine settimana che porta a Ferragosto (12, 13, 14, e 15 agosto) è per lo più soleggiato, ma con possibili rovesci soprattutto nella serata di venerdì e nel pomeriggio di lunedì. L’anticiclone africano risale ancora fino alla Francia e sulla Regione alpina, con temperature ancora sopra le medie stagionale, tuttavia una perturbazione in transito sui Balcani spingerà aria fresca da Est che potrebbe innescando temporali nella sera di venerdì. Una seconda perturbazione ma di origine atlantica potrebbe innescare temporali nella giornata di lunedì. – Tutte le informazioni

EVENTI SPONSORIZZATI

ANGERA – Lunedì 15 agosto, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità più famoso d’Italia, arrivano ad Angera, sulle sponde del Lago Maggiore. Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Darsena 350 vi aspetta lunedì 15 agosto per grigliare e trascorrere la giornata insieme. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Nella splendida cornice di Via Cadorna, tre giorni di buon cibo, musica e tanto divertimento. Il 12, 13, 14 agosto, la Pro Loco Germignaga vi aspetta per l’evento FerrAgosto in piazza. Tutte le informazioni

ISPRA – Dal 12 al 15 agosto, la Proloco di Ispra vi aspetta in Piazzale Rapazzini per trascorrere quattro giorni di divertimento con la possibilità di assaggiare le tante specialità proposte allo stand gastronomico in occasione del Ferragosto Isprese. Tutte le informazioni

MALNATE – Dal 12 al 15 agosto 2022 è in programma la quarta edizione di Aspettando insieme Ferragosto. Tutte le informazioni

VARESE – A partire dal 12 agosto sarà possibile compiere un viaggio indietro nel tempo, nell’era del giurassico, grazie alla mostra itinerante Dinosauri in città. Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Gelato di Marina vi invita a scoprire i suoi numerosi gusti gelato e tante altre golosità, anche a Ferragosto. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Il 15 agosto, Sbevizzola, ha in programma una grande grigliata di Ferragosto accompagnata da buona musica live e giochi nel parco. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

BIELMONTE – Si comincia venerdì 12 agosto 2022 con Guardando l’infinito a Bielmonte con una conferenza del professor Agostino Giampietro seguita da un’osservazione stellare con telescopi e si prosegue sabato 13 agosto con la passeggiata in notturna Tra Lupi e Stelle in compagnia di una guida di OverAlp e di un astrofilo. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Per chi è in città, per chi è in vacanza , per i turisti, per tutti gli appassionati, domenica 14 agosto ci saranno nel centro storico di Varese le bancarelle dell’Antico Mercato Bosino: una occasione di svago e di opportunità per collezionisti e amatori – Tutte le informazioni

SACRO MONTE DI VARESE – Tra arte e fede, il Sacro Monte di Varese in agosto si fa più bello per accogliere turisti e devoti. In occasione del weekend di Ferragosto, sabato 13 agosto alle 17 viene aperta in via eccezionale la XIV cappella, dove il gruppo statuario e gli interventi pittorici raffigurano il mistero del “Transito o dormitio” della Vergine e l’Assunzione della Vergine; domenica 14 e lunedì 15 agosto si celebra la festa patronale dell’Assunzione con la tradizionale ascesa al Monte, le celebrazioni delle sante messe e la consueta tombolata benefica. Nei tre giorni, confermate le aperture dei gioielli storico-artistici del Sacro Monte: Casa Museo Pogliaghi, Museo Baroffio e cripta faranno orario continuato dalle 10 alle 18. – Tutte le informazioni

COMERIO –Sabato, domenica e lunedì, per tutto il giorno, sono possibili visite guidate alla Grotta del Remeron. La visita guidata dura 3 ore; si tratta di una escursione su sentieri di montagna, si percorrono circa 2,7km con un dislivello totale di 250 metri. Si richiede abbigliamento adeguato e prenotazione sul sito dell’Associazione – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Ferragosto, lunedì 15 agosto, il Museo della Collegiata di Castiglione Olona effettuerà un’apertura straordinaria – Tutte le informazioni

TRADATE – Appuntamento al Parco Pineta con lo spettacolo delle stesse cadenti. Venerdì (sold out) e sabato sera al Centro Didattico Scientifico EcoPlanetario di Tradate, immersi nel cuore del parco, sarà possibile godersi la vista delle perseidi degustando un rilassante picnic. In programma anche concerti – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE, CAMPO DEI FIORI – Continua ed entra nel vivo la tradizionale Festa della Montagna degli Alpini di Varese che per tutto il fine settimana e per la giornata di Ferragosto sarà aperta con stand gastronomico attivo ed eventi. Sarà possibile raggiungere la festa solo con navette attive dalle ore 10 alle 24 con frequenza ogni 20 minuti, partenza dal piazzale del palasport di Masnago, tappe intermedie all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. In programma tanti appuntamenti per scoprire le bellezze del luogo, come la grotta Marelli, ma anche per fare camminate ed escursioni. Sabato c’è anche la famosa Cronoscalata delle Tre Croci. È possibile raggiungere la Festa della Montagna solo con la navetta (a/r 2,80 euro, partenza dal palazzetto). – Tutte le informazioni

BARASSO – “Una notte da street food” è l’evento che si terrà venerdì 19 agosto dalle 19:00 in piazza San Martino a Barasso nell’ambito della Festa dell’Assunta 2022. Organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Parrocchia S. Martino – Comunità Pastorale di S. Eusebio – vedrà la partecipazione delle attività di ristorazione del centro storico. La festa prosegue il 15 agosto con la vendita di torte sul sagrato della chiesa dopo la messa. Ci sarà anche un aperitivo. Alle 11.30 si prosegue con la benedizione delle auto mentre alla sera, dalle 19.00, cena in oratorio a base di spezzatino. Nel corso della serata si svolgerà l’incanto dei canestri e l’estrazione dei biglietti della lotteria. – Tutte le informazioni

BIZZOZERO – La tradizionale sagra varesina organizzata dall’Associazione Club Bizzozero riparte dopo due anni di stop dal 4 al 16 agosto con musica, serate danzanti e cucina a mezzogiorno e sera. Programma speciale per Ferragosto, con menù speciale a pranzo – Tutte le informazioni

RANCO – Il Ferragosto sotto il salice torna a Ranco con cinque giornate di festa in riva al Lago Maggiore. Una vera tradizione per il paese. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ranco, infatti, è ormai alla sua 45esima edizione. Un ricco programma attende i visitatori tra concerti, spettacoli per bambini, balli e stand gastronomico. Tutti gli appuntamenti si tengono al Parco Gianni Rodari da giovedì 11 a lunedì 15 agosto. – Tutte le informazioni

SCHIRANNA – Anche nel lungo week end di Ferragosto la Festa dell’Unità alla Schiranna in via Vigevano 26 a Varese sarà aperta con la consueta offerta di cibo e musica. Venerdì, Sabato e Domenica lo spazio sarà aperto per cena, dalle 19.00 alle 22.20, con ampio menù e serate danzanti. Menù speciale per Ferragosto – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – Rolling Truck Street Food Festival, da sabato 13 a martedì 16 agosto la cittadina sul Lago Maggiore ospita il secondo appuntamento con il festival del migliore cibo da strada, italiano e internazionale, oltre a tanta musica e spettacoli. Le quattro serate sono a partecipazione gratuita.

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Sono tanti gli appuntamenti in programma nel fine settimana di Ferragosto sul Lago Maggiore e nei dintorni (qui una guida del nostro lago). Ecco quindi qualche idea per trascorrere questo lungo weekend – TUTTI GLI EVENTI SUL LAGO MAGGIORE

MUSICA E TEATRO

AGRA – Concerto in famiglia, domenica 14 agosto alle ore 19.00, per Ceresio Estate: ad esibirsi, nella Chiesa di San Tommaso ad Agra (nel comune di Collina d’oro nei pressi di Lugano), sarà il duo violoncellistico made in Ticino formato da Claude Hauri e dal figlio classe 2000 Milo Ferrazzini-Hauri. – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Sabato 13 agosto a Villa Cagnola si terrà il concerto Clark & Dizzy con “Dario Cellamaro Swingsuite 5et”. Questo il programma della serata dedicato alla musica jazz e non solo. L’appuntamento è parte della rassegna “Musica in Villa” rassegna simbolo per la provincia di Varese, organizzata dalla Pro Loco di Gazzada Schianno. – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sabato 13 agosto alle ore 18.30 nuovo appuntamento per la rassegna Interpretando suoni e luoghi, curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese. Presso il Comune di Laveno Mombello, nella frazione di Ceresolo, sulle rive del lago Maggiore nell’incantevole cornice della piccola chiesa di s. Defendente, in via s. Defendente, si terrà il concerto “Da Beethoven a Gershwin”. – Tutte le informazioni

LUINO – La nuova associazione giovanile Luinese Utopia annunciare il prossimo evento estivo: alle 20.30 del prossimo 13 Agosto, presso il Parco a Lago di Luino, si terrà il terzo Open-Mic. Nella serata suoneranno artisti indipendenti provenienti da tutta la provincia e la Line Up sarà estremamente eterogenea. Gli artisti verranno svelati sulla pagina Instagram dell’associazione durante i giorni precedenti all’evento. – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO



In piazza, sotto il cielo stellato, per vedere un film: diversi gli appuntamenti a Varese – dove ricordiamo la storia rassegna Esterno Notte – e nel Varesotto con le rassegne di cineforum all’aperto – Qui tutti i cineforum in provincia