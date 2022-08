Cunardo Beer Festival torna alla Baita del Fondista

Due giorni di musica, cibo e birra artigianale nell’area feste di via per Bedero

Il 26 e il 27 agosto torna il Cunardo Beer Festival presso la Baita del Fondista a Cunardo in via per Bedero. Musica, cibo e buona birra dai migliori birrifici artigianali vi aspettano per una due giorni in allegria. Di seguito il programma.

Musica

venerdì sera serata Hip Hop con la 3 valli recordz

sabato sera Rock con Jack Revolver e Hells Puppets

Food

Carolina Pulled Pork con apple coleslaw, cipolle caramellate e patatine fritte sale e pepe con salsa honey mustard

Panzerotti fritti pomodoro e mozzarella

Alette di pollo fritte

Focaccia pugliese con pomodorini freschi e origano

Focaccia farcita con melanzane, rucola, noci, ricotta salata e glassa di aceto balsamico

La panzanella

Griglia sempre attiva e numerosi dolci tutti freschi e fatti a mano.

Bar

Numerosa selezione di birre artigianali direttamente dal birrificio artigianale di Varese 50%50 e una birra dal birrificio Due Tocchi di Parabiago

Alus (helles)

BeBop (bock)

Django (DDH IPA)

United (DDH APA)

EFFIMERA (tripel)

EBANO (robust porter)

E tanto altro, incluso tavolo da beer pong sempre disponibile.

Ampio parcheggio dietro la baita o presso il Tigros di Cunardo che dista 400 metri dalla festa. Tutto al coperto, quindi aperti anche in caso di pioggia.

Per info cunardobeerfestival@gmail.com o whatsapp 3476493276