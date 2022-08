Dal 22 agosto chiude la bretella autostradale dell’A8: modifiche alla viabilità per chi entra o esce da Varese

Da lunedì 22 agosto e fino al 3 settembre traffico vietato sulla bretella autostradale in uscita dall’A8, la strada statale 707 nel raccordo Gazzada – Varese in entrambe le direzioni. Il divieto di transito permetterà di proseguire nei lavori per il nuovo ingresso in città. In particolare saranno realizzati il sottopasso e la condotta fognaria lungo il raccordo con l’autostrada.

Le modifiche alla viabilità comporteranno le seguenti variazioni:

Chiusura raccordo stradale in direzione Varese

Nel dettaglio in direzione Varese la chiusura al traffico sarà nel tratto compreso tra lo svincolo di via Gasparotto e largo Flaiano: per chi proviene dall’autostrada in direzione Varese sarà quindi possibile prendere le uscite Varese est, Varese ovest oppure uscire dallo svincolo di via Gasparotto.

Chiusura raccordo in direzione autostrada

Per chi esce dalla città da largo Flaiano in direzione autostrada sarà invece obbligatorio uscire dalla nuova rampa di uscita verso viale Europa: la chiusura al traffico sarà infatti a partire dalla rampa di uscita fino allo svincolo di via Gasparotto. Quindi chi deve prendere l’autostrada in direzione Milano dovrà seguire il percorso alternativo da largo Flaiano, rotatorie viale Europa -via Gasparotto e entrata da via Gasparotto.