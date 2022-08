Dal motoraduno al torneo di burraco, al Campo dei Fiori torna la Festa della Montagna

Come nella scorsa edizione, quest’anno sarà possibile raggiungere la Festa esclusivamente con le navette, servizio attivo dalle ore 10.00 alle 24.00. Moto e biciclette potranno sempre passare.

Dalle 9.30 la strada sarà chiusa a tutte le auto private all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori.

Partenza: Piazzale Stadio Palazzetto con ampio parcheggio gratuito

Orari: Prima navetta in salita ore 10.00 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/ Campo dei Fiori. Ultima navetta in discesa ore 24.00.

Costo: € 2,80 biglietto per andata e ritorno.

I biglietti potranno essere acquistati alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa.

Saranno autorizzati alla discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla chiusura accodandosi alla navetta in discesa.

IL PROGRAMMA

Lo stand gastronomico è aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle 23

Mercoledì 10 agosto

ore 8.30 18^ Motoadunata Alpina (vedi programma dettagliato)

ore 11.00 Apertura Festa con Alzabandiera

ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli

ore 15.30 Visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a cura di IMMAGINA

ore 17.30 Aperitivo alpino

ore 18.30 Concerto jazz “Paolo Tomelleri quartet”

Giovedì 11 agosto

ore 10.00 Camminata S.Monte-Campo dei Fiori (sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 10.30 Visita Museo Pogliaghi a cura di ARCHEOLOGISTICS

ore 14.00 Torneo benefico di Burraco (iscrizione obbligatoria)

ore 15.00 Camminata Campo dei Fiori -S. Monte (sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli

ore 15.30 Visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a cura di IMMAGINA

ore 17.30 Aperitivo alpino

Venerdì 12 agosto

ore 10.00 Camminata S.Monte-Campo dei Fiori (sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 11.00 Escursione “Giro dei quattro punti panoramici del Campo dei Fiori” in collaborazione con CAI Varese

ore 15.00 Camminata Campo dei Fiori – S. Monte (sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 15.00 Visita Antica Cripta S. Monte a cura di ARCHEOLOGISTICS

ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli

ore 15.30 “Visitando il Campo dei Fiori” a cura di OFFICINAMBIENTE

ore 17.30 Aperitivo alpino

ore 18.30 Spettacolo teatrale JOHANNA PADANA di Dario Fo con Marina De Juli

Sabato 13 agosto

ore 8.30 7° Cronoscalata “Tre Croci” (vedi programma dettagliato)

ore 10.00 Camminata S.Monte-Campo dei Fiori (sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAl Varese

ore 15.00 Camminata Campo dei Fiori – S. Monte (sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli

ore 15.30 Visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a cura di IMMAGINA

ore 16.15 Camminata S.Monte-Campodei Fiori (sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 17,00 vista XIV Cappella a cura di ARCHEOLOGISTICS

ore 17.30 Aperitivo alpino

ore 19.30 Disco dance anni ’80 a cura di RADIO VILLAGE

Domenica 14 agosto

ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli

ore 17.30 Aperitivo alpino

Lunedì 15 agosto

ore 11.00 Santa Messa Altare Tre croci a Memoria di tutti i caduti senza croce

ore 17.00 Chiusura Festa con Ammainabandiera

(Il programma potrebbe subire variazioni)

Per informazioni: info@gruppoalpinivarese.it

www.festadellamontagna.it