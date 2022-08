Dal signor Panzironi ai Gilet arancioni. Oltre 50 simboli depositati per le elezioni

Sono 55 i contrassegni depositati al Viminale da parte dei partiti o dei gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per il prossimo 25 settembre.

Tra i simboli presentati alcune novità, tra cui: Impegno Civico (la nuova formazione di Luigi Di Maio), Azione e Italia Viva Calenda renew europe, Gilet arancioni, Panzironi Rivoluzione Sanitaria, Unione Popolare De Magistris, Noi Moderati di Lupi, Toti e Brugnaro, Alleanza Verdi Sinistra, Referendum e Democrazia.

I contrassegni sono destinati a contraddistinguere le liste nei singoli collegi plurinominali e i candidati nei singoli collegi uninominali. Le operazioni di deposito presso il ministero dell’Interno proseguiranno fino alle ore 16 di domenica.

Ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n.361 del 1957, come modificato dall’articolo 13 della legge n.53 del 1990, il numero d’ordine da assegnare ai contrassegni sulle schede elettorali sarà stabilito in seguito, dopo la presentazione delle liste, tramite sorteggio effettuato da ogni ufficio centrale circoscrizionale per la Camera dei deputati, e da ogni ufficio elettorale regionale per il Senato della Repubblica, alla presenza dei delegati di lista. (Fonte Ministero dell’Interno)