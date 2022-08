Dall’astronomia al circo, gli eventi di settembre a Busto Arsizio di Mai Paura Odv

Il 16 e il 17 settembre Mai Paura Odv presenta Mai Paura Circus, il Charity week end acrobatico. L’organizzazione bustocca no profit annuncia un settembre denso di eventi imperdibili.

Si comincia con due eventi il weekend precedente. Sabato 10 settembre presso il bar Rabel8 in viale Trentino 30 a Busto Arsizio con l’esibizione del campione del mondo di biliardo Giampiero Rosanna che coinvolgerà i ragazzi delle associazioni in attività della disciplina sportiva.

Domenica 11 settembre tutti in piazza per l’evento cittadino promosso dal Comune di Busto Arsizio “Cuori in Piazza” dove dalle ore 10 alle ore 12 lo stand Mai Paura proporrà l’esperienza astronomica di osservazione del sole, a supporto del progetto “ Le stelle di Gabry”.

Sabato 17 settembre alle ore 18.00 si esibiranno al Mai Paura Camp di via Salvator Rosa, i “Truzzi Volanti”, artisti acrobatici varesotti. Direttamente da Italia’s Got Talent atterrano a Busto Arsizio per volare e stupire con il loro esilarante show acrobatico.

L’evento, aperto a tutti, sarà gratuito per i ragazzi delle associazioni, i privati che seguono Mai Paura e per i bimbi inferiori ai 4 anni. Per chi vorrà partecipare la donazione richiesta sarà pari a euro 7,00 per il singolo ingresso.

Venerdì 16 settembre, per supportare tutte le iniziative di cui si rende promotrice, l’organizzazione no-profit propone la consueta cena annuale di beneficenza per raccolta fondi che, in pieno stile Mai Paura, sarà una Power Dinner, come la definisce la sua Presidente Emanuela Bossi.

Il tema sarà il Circo e la location, al momento segreta, verrà annunciata solo qualche giorno prima. «Vogliamo lasciare la suspence dell’attesa perché la location sarà straordinaria – dice Emanuela Bossi – ma vi sveliamo che sarà qui, a Busto Arsizio». La cena prevederà un aperitivo musicale con un dj set a cura del dj Alex Gastaldi e, a seguire, la cena con la coinvolgente esibizione live di Sold Out Rock Cover Band.

La mise en place e il menu’ saranno finemente curati da “ Le Gourmet” di Tondini Catering mentre tutti i commensali presenti godranno del suggestivo show degli artisti professionisti di “ Circo e dintorni”.

Per partecipare alla cena che richiede donazione a partire da euro 95,00 e contribuire così attivamente a tutti i progetti Mai Paura della stagione 2022/2023 è sufficiente chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al numero 366 8769505.