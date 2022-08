Daniele Zanzi contro i lavori in via Manin a Varese: “Il viale alberato mutilato”

«Una vera vergogna dalla quale pensavo il Comune di Varese fosse immune (e mi sbagliavo e di grosso)»; ha esordito così l’agronomo, nonché ex candidato sindaco alle ultime elezioni di Varese, Daniele Zanzi, leader della lista Varese 2.0, in un post pubblicato su Facebook nel quale si scaglia contro i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e asfaltatura di via Manin.

«Lavori è bene sottolinearlo attesi da anni e messi in cantiere – e pagati dal privato che edifica – solo perché si e’ concesso il permesso di costruire sulla sede di un vivaio (terreno permeabilissimo) l’ ennesimo centro commerciale – scrive Zanzi citando l’Assessore all’urbanistica Andrea Civati – Bene, oggi il bel filare di aceri saccarini, che formano un bel viale di essenze miste realizzato negli anni ‘ 80 , e’ stato orrendamente mutilato per far posto a nuovi cordoli».

La minaccia che spiega Zanzi riguarda soprattutto le piante e i loro “radicali mutilati , strappati senza attenzione. Da qui entreranno funghi e patogeni che nel tempo mineranno la capacità di tenuta degli alberi e cadranno – prosegue – Quindi nessun alibi , sig. Sindaco , sig. Dirigenti , sig. Tecnici … nessuno scarico di responsabilità … i responsabili siete voi …”

Aggiungendo in fine la richiesta di immediata sospensione dei lavori e l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale del verde per chi mina la stabilità e la salute delle piante.

Al post, diventato ormai virale, ne è seguito un altro poche ore fa, accompagnato da due video di ciò che sta attualmente accadendo in via Manin: «Alle 13,30, su ordini evidentemente superiori, si procede ad occultare il disastro causato! In ciò dimenticando – ma non lo sanno, poveretti- che quando si lede un apparato radicale bisognerebbe cercare quantomeno di minimizzare per il futuro il danno causato. Intervenendo con cure adeguate, tagli netti e non slabbrati e molto altro ancora».

E prosegue: «Ma quando si e’ colti con le mani nella marmellata, anziché cercare di rimediare e chiedere scusa, si preferisce occultare – conclude – tanto quando tra dieci anni queste piante cadranno si potrà sempre incolpare il clima e scrivere di alberi killler».