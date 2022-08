Difetti visivi: facciamo il punto sulle soluzioni per eliminarli

La chirurgia refrattiva per correggere in modo definitivo i difetti della vista si è evoluta in modo costante negli ultimi decenni, favorendo il perfezionamento di tecniche preesistenti e lo sviluppo di soluzioni nuove, sempre più all’avanguardia.

Attualmente, quindi, ricorrere a questi interventi significa sottoporsi a operazioni poco invasive, con cui andare a migliorare in modo importante la propria qualità della vita. Senza dubbio, nonostante i notevoli progressi registrati, rimane altrettanto fondamentale affidarsi a medici chirurghi specializzati di comprovata professionalità.

Ne costituisce il Dott. Angelo Appiotti, che in oltre 30 anni di attività è intervenuto con successo sulle problematiche di più di 40.000 pazienti

I principali disturbi visivi

Tra i disturbi visivi più conosciuti c’è sicuramente l’astigmatismo, ovvero una condizione nella quale i fasci di luce non vengono recepiti correttamente dall’occhio e provocano quindi una visione sfocata sia da vicino che da lontano. Tale difetto si può riscontrare in qualsiasi fascia di età.

Un’altra situazione altrettanto comune è la miopia. Chi è affetto da questo disturbo, invece, può vedere molto bene da vicino ma non distingue gli oggetti da lontano, mentre un presbite avrà il problema opposto. Nell’ipermetropia, infine, la visione difficoltosa inizia in giovane età e in particolar modo per gli oggetti vicini, mutando dopo i 40 anni per associarsi anche alla presbiopia.

Tutti questi difetti possono anche combinarsi tra loro andando a creare ulteriori difficoltà: come nell’astigmatismo miopico composto, per esempio, ove a contorni offuscati si aggiunge anche la mancata messa a fuoco degli oggetti più lontani.

Le diverse tecniche per la correzione dei difetti visivi

Inizialmente, sia per la miopia, che per l’astigmatismo, che per l’ipermetropia si utilizzava una tecnica denominata PRK, acronimo di Photo-Refractive Keratectomy. Ad oggi resta una valida alternativa per chi non risulti idoneo ad altri tipi di cura e ha dalla sua parte la comprovata efficienza di una tecnica consolidata nel tempo e l’innovazione degli strumenti disponibili.

Viene utilizzato un laser a eccimeri che modifica la curvatura della cornea dopo aver disepitelizzato il primo strato corneale per mezzo di una micro-spazzola. La ripresa non richiede più di 4 giorni e avviene anche grazie a una lente protettiva applicata sull’occhio.

Laddove possibile e suggerito dal professionista, si può invece ricorrere alla FemtoLASIK, che si avvale di due laser differenti: quello a femtosecondi e quello a eccimeri. Il primo avrà il compito di creare il flap, mentre il secondo di correggere la curvatura corneale affinché corregga il difetto e garantisca una visione perfetta. In questo caso, si può tornare a vedere bene sia da vicino che da lontano e senza fastidi già in 24 ore.

Per problematiche legate invece in particolar modo alla miopia o all’astigmatismo miopico elevato, si può ricorrere alla terza generazione di chirurgia refrattiva, la ReLEx SMILE: si impiega un unico laser, a femtosecondi, con onde cortissime creano un lenticolo corrispondente al difetto refrattivo che verrà estratto attraverso una piccolissima incisione di 2 millimetri. La ripresa è pressoché immediata e quasi del tutto priva di fastidio.

Vi sono poi soluzioni legate alla necessità di correggere difetti visivi piuttosto importanti o di creare una condizione ideale per la presbiopia: nel primo caso ci si può riferire alla tecnica Facorefrattiva, ove un miope o un ipermetrope con diverse diottrie di difetto visivo avranno la vera e propria sostituzione del cristallino con uno biocompatibile.

Il che scongiura anche eventuali problematiche di cataratta. Nel secondo caso, si ricorre alla Monovisione, ove si corregge un occhio e si ottimizza per la visione da lontano quello dominante.