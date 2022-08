Diminuiscono i ricoverati positivi, l’ospedale di Luino torna covid free

Visita del direttore generale dell’Asst Sette Laghi all’ospedale di Luino. L’occasione è stata l’incontro con alcuni sindaci del territorio che lamentano difficoltà operative e carenza nella parte alberghiera del presidio.

Prima del faccia a faccia, Bonelli ha voluto incontrare il direttore di presidio Anna Iadini e alcuni primari della struttura. « Voglio ringraziare i nostri professionisti per il grande impegno con cui stanno mettendo a frutto gli investimenti aziendali dedicati a questo Ospedale – ha tenuto a dire il DG al termine della visita – Grazie a loro, è stata valorizzata in maniera importante l’attività di Chirurgia generale, affidata al dott. Stefano Carini, che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la chirurgia colon-proctologica e del pavimento pelvico, grazie anche all’attivazione del Centro di Cure proctologiche di II livello. Anche l’Ortopedia luinese, ora affidata al Dott. Christian Prestianni, si distingue in particolare per le tecniche chirurgiche all’avanguardia, combinate all’utilizzo di protesi innovative».

I dati forniti dall’azienda parlano di un importante recupero delle liste d’attesa: la chirurgia luinese ha registrato nel mese di luglio un’attività pari al 111% del luglio 2019, mentre l’ortopedia pari al 121% rispetto allo stesso mese del 2019. Inoltre, tra aprile e giugno, la chirurgia ha raggiunto il 138% rispetto al secondo trimestre del 2019 e l’ortopedia il 100% sempre rispetto allo stesso periodo del 2019.

Uno sforzo compiuto nonostante la riapertura dei letti Covid proprio al Confalonieri che ha dedicato i posti di medicina, concentrando nella chirurgia i letti di medicina, chirurgia e ortopedia. Entro domani, giovedì 4 agosto, i 17 letti riservati ai covid da metà luglio torneranno nelle disponibilità dell’attività ordinaria con la medicina che recupera i 25 letti al primo piano mentre la chirurgia al quarto tornerà ad avere la piena disponibilità dei 24 letti.

I degenti positivi al virus, in ospedale per o con Covid, da domani saranno di nuovo tutti al Circolo, divisi tra la medicina del professor Denali, la pneumologia della dottoressa Giamberini e gli infettivi del professor Grossi oltre a qualche posto al Del Ponte per bimbi o gravide. Le condizioni dei ricoverati positiva non sono gravi: nessuno è in terapia intensiva o ha il casco Cpap.